Nike presenta Project Amplify, las primeras zapatillas propulsadas con motor para correr más

En el mercado de las zapatillas de deporte, uno de los modelos más cotizados son las Nike Mag o Nike Power Laces, que son las ... botas que salieron en la famosa película de 1989 'Regreso al Futuro', en las que se ajustaban solas. La marca norteamericana ha sacado en varias ocasiones ediciones limitadas de estas zapatillas en homenaje a la película y en la reventa pueden llegar a costar decenas de miles de dólares.

Pero ahora, lejos de homenajes, Nike parece que sí está decidido a vender las zapatillas del futuro. Unas que, en teoría, te van a permitir correr o andar más rápido y con menos fatiga. Un sueño para mucho. La empresa de Oregon ha presentado esta semana el denominado 'Project Amplify', o lo que es lo mismo el primer sistema de zapatillas propulsadas con un pequeño motor. Sí, como suena, unos tenis motorizados.

Aunque en realidad Project Amplify es más un complemento al que se lo podrán acoplar diferentes modelos de calzado. Según Nike, se trata de una iniciativa que está en fase de pruebas con las que pretenden «fusionar el arte y la ciencia para ayudar a mejorar el rendimiento. Estamos colaborando con Defy, nuestro socio en robótica, para poder lanzar el sistema a todos los consumidores en los próximos años».

No se habla por tanto de fecha de lanzamiento ni precio posible, pero sí de algunas de sus funcionalidades. «Con un diseño creado para potenciar el movimiento natural de la parte baja de la pierna y el tobillo, el sistema Project Amplify rompe con la percepción de lo posible al ofrecer un impulso sin igual a quien quiera moverse, creando un nuevo futuro para el running, el jogging y caminar».

¿Para qué tipo de corredor?

El sistema de zapatillas incluye un pequeño y ligero motor que iría sobre el calzado, una correa de transmisión y una batería recargable que el corredor llevaría muñeca. «Todo ello se integra a la perfección con unas zapatillas de running con placa de fibra de carbono, que se puede usar con o sin el sistema robótico».

Según informa Nike, Project Amplify comenzó con una simple pregunta «¿Y si pudiéramos encontrar una manera de ayudar a cada atleta a moverse más rápido y más lejos con menos energía y mucha más diversión? En esencia, Project Amplify añade un poco más de potencia a tus pasos de forma natural». La marca asegura que se ha inspitado en el mundo de las bicicletas eléctricas y que el producto no está pensado para la competición -algo lógico-, más bien para aquellos que quieren correr más con menos esfuerzo, «centrándonos en quienes corren a un ritmo de entre 6:00 y 7:30 minutos por kilómetro. Algunas personas, con el sistema Project Amplify pasarán de recorrer un kilómetro en 7:30 minutos a hacerlo en 6:00 minutos.»