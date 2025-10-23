Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Nike presenta Project Amplify, las primeras zapatillas propulsadas con motor para correr más

Se trata de un producto en fase de desarrollo, que se espera lanzar «en los próximos años»

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:28

Comenta

En el mercado de las zapatillas de deporte, uno de los modelos más cotizados son las Nike Mag o Nike Power Laces, que son las ... botas que salieron en la famosa película de 1989 'Regreso al Futuro', en las que se ajustaban solas. La marca norteamericana ha sacado en varias ocasiones ediciones limitadas de estas zapatillas en homenaje a la película y en la reventa pueden llegar a costar decenas de miles de dólares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  4. 4 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  5. 5 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  6. 6 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  7. 7 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  8. 8

    Los sospechosos del robo de la Mona Lisa se reúnen en una nueva coctelería en Málaga
  9. 9

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos
  10. 10 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nike presenta Project Amplify, las primeras zapatillas propulsadas con motor para correr más

Nike presenta Project Amplify, las primeras zapatillas propulsadas con motor para correr más