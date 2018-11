Estos son los neumáticos prohibidos desde este mes de noviembre por ser menos eficientes Fernando Diaz Desde el pasado día 1 no se pueden comercializar las ruedas de la clase 'F'. La OCU aconseja fijarse en la etiqueta energética y evitar comprarlos SUR Martes, 6 noviembre 2018, 11:52

Desde el pasado día 1 de noviembre ya no se pueden comercializar dentro de la UE neumáticos de clase 'F', para turismo y camioneta, en cumplimiento de la Normativa Europea. De esta forma, la Comisión Europea estrecha el cerco sobre los neumáticos menos eficientes. Por ello, tal y como recuerda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ante la necesidad de cambiar la ruedas es aconsejable fijarse en la etiqueta: «Si tienes que cambiar los neumáticos de tu vehículo comprueba, antes de comprar, a qué clase pertenecen, fijándote en su etiqueta energética. Recordemos que en 2014 ya se prohibieron los neumáticos de clase 'G', también considerados menos eficientes.energética», indican en su web.

La prohibición, tal y como informa la OCU, solo afecta a los neumáticos que se vendan, no a los que ya estén usando los conductores. «Entonces, si tu vehículo dispone de unos neumáticos con etiqueta energética «F», no estarás obligado a cambiarlos y tampoco tendrás ningún problema en la ITV, a no ser que estén en mal estado», matizan.

La organización también recuerda que, ante la variedad de neumáticos existentes, «hay que tener en cuenta que cada coche, según su categoría, solo puede usar un determinado tipo de neumáticos».

¿Cuándo toca cambiar los neumáticos? Debes comprobara el desgaste de los neumáticos de tu vehículo con regularidad. La OCU te dice cómo hacerlo en este video: