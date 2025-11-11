Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Agentes de la Guardia Civil durante una redada en Gijón dentro del operativo en el que murió un narco en Toledo Damián Arienza

Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro

Hay otros tres presuntos miembros de la banda criminal detenidos en Asturias. Investigan si la banda está detrás de episodios violentos perpetrados en la región en el último año

Damián Arienza

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:29

Les seguían la pista desde hacía meses, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional al cruzarse sendas investigaciones sobre la misma banda de narcotraficantes ... que operaban en Asturias y estaban considerados como uno de los grupos más activas de venta de cocaína en la región. El domingo la compleja investigación explotó de forma precipitada en Toledo, cuando el Grupo Especial de Operaciones (GEO) se dispuso a detener a cuatro de los integrantes que se habían desplazado desde Gijón hasta la localidad de El Casar de Escalona para secuestrar a un miembro de un grupo rival por una deuda relacionada con un alijo.

