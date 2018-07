Las multas más sorprendentes que te pueden poner: por dar muestras de cariño a tu pareja, comer al volante o repostar arrancado DGGC El RACE recopila un listado de las infracciones más raras que seguro que no te esperas SUR Málaga Martes, 17 julio 2018, 13:20

Los buenos conductores respetan siempre las señales de tráfico, nunca combinan alcohol con la conducción, usan el cinturón de seguridad, respetan los semáforos en rojo y nunca responden una llamada al volante si disponen de ningún dispositivo de manos libres. Sin embargo, lo cierto es que hay muchos tipos de infracciones por las que te pueden multar y que seguro te sorprenderán aunque te consideres un buen conductor. El Real Automóvil Club de España (RACE) ha elaborado precisamente un listado de multas de tráfico curiosas, desconocidas e incluso sorprendentes que prometen dejarte con la boca abierta. El listado recopila tanto infracciones que ya conoces -y cuyas consecuencias no te dejarán indiferente- como las multas que te pueden llegar a poner pero seguro que no te esperas. Toma nota.

Infracciones que seguro conoces y sus consecuencias

-Llevar más pasajeros de lo permitido. Seguro que eres consciente de que no puedes trasladar en un vehículo a más pasajeros de los permitidos. Lo que quizá no sepas es que incumplir esta norma puede acarrearte una multa de hasta 500 euros así como la retirada del carnet de conducir tres meses y cuatro puntos menos, «algo a lo que te expones si se supera el 50% el número de plazas autorizadas sin contar con el conductor (infracción muy grave)».

-Frenazos temerario. Dar un frenazo de forma temeraria puede suponerte una sanción de 500 euros -y seis puntos del carnet de conducir-. Si inmovilizas el coche sin razón justificada pueden llegar a multarte con 200 euros.

-Arrojar objetos a la calzada. También se considera una sanción grave. Por ello, nunca tires por la ventanilla colillas y así evitarás una multa de 200 euros y cuatro puntos en el carnet de conducir. Según apunta el RACE, también pueden quitarte el carné hasta 3 meses «si lo que tiras puede provocar incendios, accidentes u obstaculizar la circulación».

-No respetar a los ciclistas. Está prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a los ciclistas. Se trata de una infracción grave que puede suponerte 200 euros, cuatro puntos menos y la posible retirada del carnet hasta tres meses.

-No respetar la distancia de seguridad.No te pegues al coche de delante, respeta la distancia de seguridad o te enfrentarás a las dos infracciones anteriores.

-Otros motivos de sanción cuantiosa. «También hay normas que pensamos que, de no cumplirlas, no supondrán una multa cuantiosa, pero nada más lejos de la realidad. Nos referimos a infracciones como no llevar los triángulos de señalización de peligro, no utilizar el chaleco reflectante, conducir sin haber pasado la ITV, con el carnet caducado, sin luces, deslumbrando o con la matrícula sucia o desgastada». En estos casos la multa podría ser de 200 euros.

Multas que no te esperas

-¿Rascarse la oreja?. Según apunta el RACE nunca debes despistarte al volante porque podrían multarte hasta por «rascarte una oreja como le pasó a un conductor porque los agentes pensaron que hablaba por teléfono móvil -60 euros tuvo que pagar-». Así que ándate con ojo.

-Por maquillarte o comer. «Si te maquillas, comes o lees el periódico –aunque sea mientras estás parado en un semáforo rojo- te podrían multar con 200 euros y la retirada de dos puntos de carnet de conducir, la misma que si te distraes utilizando el teléfono móvil».

-Sacar el brazo por la ventanilla o conducir en chanclas. Tal y como recuerda em RACE, tampoco es un buen hábito conducir sacando el brazo por la ventanilla porque te podrían sancionar con 80 euros ni hacerlo con los pies descalzos, con chanclas, con tacones o sin camisa. «Te puede impedir controlar adecuadamente tu vehículo por lo que está castigado hasta con 200 euros», apuntan.

-Repostar con el vehículo arrancado. También debes tener precaución cuando repostes y no hacerlo con el vehículo arrancado, las luces encendidas o la radio puesta ya que, si le pillan los agentes, te podrían multar con 200 euros y retirarte tres puntos del carnet de conducir.

-Música excesivamente alta. Los hay quienes disfrutan de la conducción con la música más que alta. Sin embargo, si pasas por un hospital o una zona considerada 'de descanso' debes bajar el volumen si no quieres que te sanciones con multa que va desde 80 hasta 100 euros. Esta cantidad puede llegar a alcanzar los 2.400 euros si pasas por una calle con el volumen muy alto y no dejas descansar a los vecinos.

-Tocar el claxon. Controla el uso que haces del claxon ya que la DGT «sólo permite tocarlo en caso de emergencia o para llamar la atención de otro conductor cuando vas a realizar un adelantamiento. Si te pillan y al agente ese día le parece bien te podría multar con 80 euros».

-Discutir o realizar muestras de cariño en el coche. Si deseas expresar a tu pareja cuánto la quieres, hazlo fuera del coche o, al menos, cuando no estéis en carretera: separar las manos del volante y despistar la atención de la carretera para realizar una muestra de cariño a nuestro acompañante está sancionado con hasta 80 euros.

-Publicidad o aparcar en una acera. También te pueden multar si pones «publicidad, adornos o dibujos en el coche (80 euros), no informas a la DGT que has cambiado de domicilio (80 euros), subes o aparcas el coche en una acera (200 euros), inicias la marcha derrapando (100 euros), lavas el coche o realizas tareas de mantenimiento en la calle (desde 30 a 3.000 euros) o circulas con un cartel de 'Se vende' en las ventanillas (hasta 200 euros), esto último justificado porque harías un uso indebido de la vía pública y porque te puede dificultar la visión al volante», recuerda el RACE.