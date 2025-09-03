Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Yacimiento en Ciudad Real R.C

Las mujeres también mandaban en el Neolítico

El descubrimiento de las tumbas de dos poderosas mujeres en un yacimiento de Ciudad Real contradice la visión tradicional de sociedades gobernadas sólo por hombres

J.M.L.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:34

Las mujeres también desempeñaban tareas de poder y se situaban en la cúspide de las jerarquías sociales de finales del Neolítico y el principio de ... la Edad de los Metales. Hasta ahora, la visión tradicional de esa época datada entre 2.000 y 3.000 años antes de Cristo, situaba al hombre en lo alto del rango social. Sin embargo, el hallazgo y análisis de dos tumbas de mujeres en el yacimiento de Bocapucheros, en Almagro (Ciudad Real), ha echado por tierra esa idea.

