Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao

Un hombre ha fallecido este sábado tras una pelea registrada en Bilbao. Los hechos se han producido a primera hora de este domingo en la ... calle Fika, situada en el barrio de Solokoetxe. La Ertzaintza se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y detener a los autores. Tal y como ha podido saber EL CORREO, la víctima ha perdido la vida tras una pelea a machetazos.

Según ha confirmado el Departamento vasco de Seguridad, la Ertzaintza ha recibido sobre las 06.45 horas un aviso solicitando presencia policial en la calle Fika por un altercado en la vía pública en la que una persona había resultado herida. Las patrullas desplazadas al lugar han encontrado la víctima con heridas de arma blanca en el pecho. El varón ha sido atendido por los servicios sanitarios y trasladada al hospital de Cruces, donde ha finalmente ha fallecido. La víctima aún no ha sido identificada, según detallan fuentes del departamento.

Un amplio dispositivo de la Ertzaintza -relata 'El Correo'- incluidas las Patrullas de Prevención y Respuesta Inmediata (Bizkor), se ha trasladado desde primera hora de la mañana a los aledaños de la calle Fika. Los agentes han acordonado varias zonas y se están recogiendo muestras. Testigos presenciales confirman a este periódico que que la víctima se «ha desplomado ensangrentada en mitad de la carretera».