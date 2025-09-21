Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ignacio Pérez

Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao

Los hechos se han producido hacia las siete menos cuarto de esta mañana en la calle Fika

María de Maintenant y David S. Olabarri

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:12

Un hombre ha fallecido este sábado tras una pelea registrada en Bilbao. Los hechos se han producido a primera hora de este domingo en la ... calle Fika, situada en el barrio de Solokoetxe. La Ertzaintza se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y detener a los autores. Tal y como ha podido saber EL CORREO, la víctima ha perdido la vida tras una pelea a machetazos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  2. 2 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  3. 3 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  4. 4 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  5. 5

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  6. 6 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  7. 7 Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas
  8. 8 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  9. 9

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  10. 10

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao

Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao