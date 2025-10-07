Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar

Tragedia en una finca de Silla. Las continuas averías en los ascensores de un edificio de la calle Vicente Aleixandre han terminado de la peor ... manera posible. Uno de los residentes, de 72 años, ha perdido la vida en la mañana de este lunes cuando, tras quedar atrapado en uno de los dos ascensores con los que cuenta la finca, se ha caído por el hueco que quedaba entre la parte inferior del aparato -parado entre la segunda y la primera planta- y el foso del ascensor, a un metro de altura por debajo del patio inferior.

José V. A., un jubilado de 72 años, se ha puesto nervioso al no poder salir y, al parecer, ante un ataque de claustrofobia, ha optado por tratar de salir por sus propios medios. «Estaba hablando con él, estaba muy nervioso porque él estaba ahí atrapado y su mujer -con problemas de movilidad reducida- estaba sola en casa», relata María Fuencisla, la última vecina que ha podido hablar con él antes de producirse el trágico accidente.

Ampliar Un vecino de la finca señala el punto en el que se ha quedado parado el ascensor entre la segunda y la primera planta. I.Cabanes

Pasadas las doce y media la vecina que bajaba desde el octavo y ha escuchado al septuagenario dentro del ascensor, parado entre la segunda y la primera planta, ha tratado de tranquilizarlo diciéndole que ella llamaba de nuevo al administrador para que mandaran pronto al técnico. «Le he preguntado, eres tú Ventimilla?, y cuando lo he visto tan nervioso, y pidiendo que avisáramos a su mujer, me he subido a decirle lo que pasaba», detalla esta testigo.

Estando arriba, tras alertar a su esposa, esta vecina ha escuchado «unos golpes secos y fuertes, como si estuviera dando patadas a la puerta del ascensor», indica. «Pero cuando he vuelto a bajar ya no contestaba nadie».

En ese momento nadie podía pensar que José yacía ya muerto en el foso del ascensor. Cuando el técnico del ascensor ha llegado al lugar del aviso, unos veinte minutos desde que le avisaron, según la versión del mismo, y ha conseguido abrir el ascensor se ha percatado de que el vecino atrapado ya no estaba allí.

Hallazgo del cadáver

Pasadas las cuatro de la tarde la comisión judicial ha procedido al levantamiento de cadáver de este septuagenario, extrabajador de una conocida empresa de bebidas y padre de dos hijas. José V. A. había sufrido un ictus hace un par de años pero actualmente se encontraba bien de salud y se encargaba de los cuidados de su mujer, con movilidad reducida.

La Guardia Civil investiga las circunstancias de este accidente mortal, aunque todo indica que el hombre habría logrado abrir la puerta solo a patadas, y habría caído por el hueco que había entre la parte inferior del ascensor y la planta primera al tratar de bajarse al citado rellano. Posteriormente, el muelle de la puerta habría hecho que se cerrara de nuevo, sin que el resto de vecinos pudieran percatarse de su fallecimiento hasta que acudió el técnico del ascensor.