Un vecino observa el ascensor precintado por la Guardia Civil tras el siniestro mortal. I.Cabanes

Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar

José V. A., un vecino de Silla, Valencia, de 72 años, se puso nervioso porque su mujer, con movilidad reducida, estaba sola en casa y cuando llegó el técnico a sacarlo ya no estaba

Ignacio Cabanes

Silla

Martes, 7 de octubre 2025, 09:41

Comenta

Tragedia en una finca de Silla. Las continuas averías en los ascensores de un edificio de la calle Vicente Aleixandre han terminado de la peor ... manera posible. Uno de los residentes, de 72 años, ha perdido la vida en la mañana de este lunes cuando, tras quedar atrapado en uno de los dos ascensores con los que cuenta la finca, se ha caído por el hueco que quedaba entre la parte inferior del aparato -parado entre la segunda y la primera planta- y el foso del ascensor, a un metro de altura por debajo del patio inferior.

