La calle de Vinalesa donde se produjo la agresión. LP

Muere un policía agredido con una piedra en Valencia tras permanecer 17 días en estado de coma

La víctima se encontraba fuera de servicio cuando sorprendió a dos ladrones de palomos deportivos y unos de ellos le golpeó en la cabeza

Javier Martínez

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:37

Comenta

El oficial de la Policía Nacional agredido con una piedra el pasado 8 de noviembre en la localidad de Vinalesa ha fallecido en el Hospital ... Clínico Universitario, donde permanecía en estado de coma inducido desde el pasado 8 de noviembre. El equipo médico que lo asistía disminuyó gradualmente la dosis de fármacos sedantes en los últimos días para analizar la respuesta del paciente, monitorizando sus signos vitales y su función cerebral, pero no pudo revertir su grave estado, según informaron fuentes sanitarias.

