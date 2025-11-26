Muere un policía agredido con una piedra en Valencia tras permanecer 17 días en estado de coma

El oficial de la Policía Nacional agredido con una piedra el pasado 8 de noviembre en la localidad de Vinalesa ha fallecido en el Hospital ... Clínico Universitario, donde permanecía en estado de coma inducido desde el pasado 8 de noviembre. El equipo médico que lo asistía disminuyó gradualmente la dosis de fármacos sedantes en los últimos días para analizar la respuesta del paciente, monitorizando sus signos vitales y su función cerebral, pero no pudo revertir su grave estado, según informaron fuentes sanitarias.

Tras permanecer varios días en estado de muerte cerebral, los médicos del Clínico han certificado este martes el fallecimiento del policía. El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha confirmado la trágica noticia en la red social X. «Desgraciadamente nuestro compañero Carlos finalmente ha fallecido. Por expreso deseo de su familia respetaremos un riguroso luto», afirma el mensaje digital difundido por Jupol, que expresa también su «más sincero pésame en estos durísimos momentos».

Según Las Provincias, la agresión se produjo el sábado 8 de noviembre cuando la víctima, de 41 años de edad, sorprendió a dos hermanastros, uno de ellos menor de edad, intentando entrar en una casa de Vinalesa para robar, presuntamente, palomos deportivos.

El policía nacional, que se encontraba fuera de servicio cuando le golpearon con una piedra en la cabeza, sufrió un grave traumatismo craneoencefálico y perdió la consciencia. Tras recibir el aviso de que una persona estaba inconsciente en plena calle, una patrulla de la Policía Local de Vinalesa y una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) acudieron con urgencia al lugar.

La víctima estaba bocarriba y presentaba una herida sangrante en la zona occipital de la cabeza. Los sanitarios estabilizaron al herido y lo trasladaron con urgencia al Hospital Clínico Universitario, donde quedó ingresado en estado de coma farmacológico.

El autor de la agresión y su hermanastro tienen antecedentes por robos y fueron identificados y detenidos por agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Moncada, que se hizo cargo de las investigaciones. Los dos jóvenes fueron grabados el 8 de noviembre por una cámara del Ayuntamiento de Vinalesa en una calle cercana al lugar donde se produjo la agresión.

Tras visionar las imágenes y realizar averiguaciones, los investigadores lograron identificar a los presuntos agresores y planificaron el operativo policial para detenerlos en Burjassot. El mayor de los dos hermanastros ha protagonizado en los últimos meses varios incidentes violentos en Burjassot y tiene una discapacidad intelectual que podría eximirle de su responsabilidad penal.

La jueza de guardia de Paterna acordó el ingreso en prisión del joven de 21 años, mientras que su hermano quedó en libertad tras pasar a disposición de la Fiscalía de Menores.