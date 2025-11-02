Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Punto en el que se ha producido el accidente mortal en Huétor Tájar. R. I.

Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada

La Guardia Civil está tratando de localizar a los familiares

Camilo Álvarez

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:33

Un niño de 11 años ha fallecido atropellado a primera hora de este domingo en la autovía A-92, a la altura de Huétor Tájar. ... La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, está tratando de buscar a los familiares de la víctima, que el propio alcalde de la localidad, Fernando Delgado, ha confirmado que se trata de un menor de edad que iba indocumentado.

