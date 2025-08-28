Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Agost

Un joven atrincherado en Alicante se suicida tras 35 horas de infructuosa negociación

Hacia las 12.45 los agentes han escuchado un disparo y, tras irrumpir en la vivienda, han hallado el cuerpo sin vida

Tere Compañy Martínez

Alicante

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:55

Desenlace fatal para el joven de 25 años que permanecía atrincherado desde la madrugada del miércoles en su domicilio de Agost. Tras 35 horas de ... tensión en las que la Guardia Civil y mediadores y psicólogos especializados han tratado de convencer a este vecino del municipio alicantino de que saliera de la habitación en la que se había encerrado con varias armas de fuego, sobre las 12.45 horas los agentes han escuchado un disparo. Al acceder a la vivienda han hallado el cuerpo sin vida.

