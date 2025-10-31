Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zona en la que se produjo el accidente con una víctima mortal. L.P.

Muere una joven de 20 años tras caer el coche en el que viajaba al puerto de Gandía

La conductora del vehículo, dio positivo por consumo de drogas y no tenía carné de conducir, ha sido detenida por homicidio imprudente

Ignacio Cabanes

Gandia

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:13

Comenta

Una víctima mortal confirmada y una investigación que sigue abierta aunque ya ha avanzado bastante sólo pocas horas después de haberse producido. La Guardia Civil ... ha detenido a la conductora de un vehículo que en la tarde de este jueves se precipitó al puerto de Gandia. Como consecuencia de este hecho, una joven de 20 años, de nacionalidad brasileña, al igual que la propia conductora, falleció y su cadáver fue rescatado poco después.

