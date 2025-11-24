Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos bomberos frente a la vivienda incendiada 112 Comunidad de Madrid

Muere un hombre de 96 años en el incendio de una vivienda en Madrid

Otras nueve personas han sido atendidas por inhalación de humo, entre ellas la cuidadora del hombre de avanzada edad

EP

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

Un hombre de 96 años ha muerto en el incendio de una vivienda en la localidad madrileña de Las Rozas y un total de nueve ... personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo, entre ellas una mujer de 50 años, que era la cuidadora del fallecido y que ha sido trasladada a un hospital cercano, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.

