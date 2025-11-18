Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de enfermeras organiza el trabajo en el control de una planta hospitalaria. I. BAUCELLS

La mitad de las enfermeras han sufrido acoso sexual en su trabajo

Estas profesionales denuncian que padecen de forma reiterada comentarios sexistas, tocamientos indeseados o proposiciones sexuales

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:37

Comenta

Una macroencuesta dada a conocer hoy desvela que más de la mitad de las enfermeras y fisioterapeutas españolas asegura que se tienen que enfrentar con ... demasiada frecuencia a situaciones de acoso sexual mientras ejercen su trabajo en consultas, centros de salud u hospitales. Sufren comentarios sexistas, tocamientos indeseados e incluso proposiciones sexuales con una alta regularidad. Son algunas de las conclusiones de la macroencuesta realizada por el sindicato de enfermería SATSE, que para este trabajo ha entrevistado a 7.400 profesionales de todas las comunidades del país en las últimas semanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  2. 2 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  3. 3 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  4. 4 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  5. 5

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  6. 6 Investigan una oleada de robos en viviendas rurales de Torrox armados con cuchillos y pasamontañas
  7. 7 Las novedades de la Torre del Puerto de Málaga: orientación, materiales e integración del dique de Levante
  8. 8 Primera subida en los embalses desde mayo: la borrasca Claudia deja agua para un mes en Málaga
  9. 9 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  10. 10 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La mitad de las enfermeras han sufrido acoso sexual en su trabajo

La mitad de las enfermeras han sufrido acoso sexual en su trabajo