La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, esta mañana en la base de Pinofranqueado (Las Hurdes, Cáceres) HOY

La ministra Aagesen: «Estamos dando respuesta a todos los medios solicitados, pero hay que pedir con responsabilidad»

La vicepresidenta se ha desplazado a Extremadura, pero no se ha visto con María Guardiola, que la ha esperado en el puesto de mando de Jarilla, donde Abel Bautista le ha invitado a que hable con técnicos y vecinos para que compruebe que Extremadura no pide de más

J. López-Lago

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:17

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha visitado este sábado la Brigada de Refuerzo en ... Incendios Forestales (BRIF) de Pinofranqueado, en Cáceres. Tras saludar a algunos de los trabajadores y trasladarle su apoyo, la representante del Gobierno ha explicado ante los medios que están actuando «con todos los medios que han sido solicitados» en las distintas comunidades autónomas con fuegos activos.

