Sam Altman, fundador de Open AI. Efe

Más de un millón de usuarios hablan con Chat GPT sobre el suicidio cada semana

Open AI asegura haber consultado con 170 especialistas en salud mental para mejorar las respuestas de la herramienta

Jon Garay

Jon Garay

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:01

Adam Reine tenía solo 15 años cuando empezó a conversar con Chat GPT en septiembre del año pasado. Al principio, las preguntas que hacía a ... la herramienta de inteligencia artificial fueron más o menos normales. Chateaba sobre baloncesto, anime japonés, videojuegos y perros, sus aficiones. Sin embargo, la situación empezó a cambiar. El menor fue expulsado de su equipo de baloncesto del instituto y sufría de intestino irritable, con lo que consiguió que sus padres le dejaran seguir sus estudios desde casa. Con esta libertad de horarios, se hizo cada vez más noctámbulo. Sus padres no notaron nada raro porque su hijo seguía siendo sociable. Pero ya en enero, las preguntas cambiaron de naturaleza. Confesaba al chatbot que sufría ansiedad y angustia e incluso empezó a plantear la posibilidad de quitarse la vida. Pese a los filtros de la herramienta, finalmente acabó ahorcándose en abril de este año en el armario de su habitación.

