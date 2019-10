Metro de Madrid: cien años bajo tierra

El ingeniero Carlos Mendoza visitó París de luna de miel con su mujer y volvió doblemente enamorado. Se supone que ya lo estaba de su esposa, pero además quedó prendado del metro de París. Desde entonces su mente quedó poblada por una obsesión: horadar el subsuelo de Madrid para que circulase un tren. No era una idea descabellada. Londres contaba con un ferrocarril metropolitano desde 1863. ¿Por qué no imitar el ejemplo? A principios del siglo XX el tranvía era el medio de transporte por excelencia de la populosa clase obrera. La ciudad, entonces poblada por 700.000 habitantes, bullía de carros, carretas, caballos y diligencias, a los que pronto se sumaron los automóviles. Las calles eran un caos y los atropellos estaban a la orden del día. Había que dar un paso a la modernidad. Mendoza convenció a sus colegas Antonio González Echarte y Miguel Otamendi para que se unieran a su empresa. Después de muchos problemas de financiación, el 17 de octubre de 1919, hace cien años, arrancó el metro de Madrid con un trazado de 3,4 kilómetros y ocho estaciones entre Cuatro Caminos y la Puerta del Sol.

La gente se aglomeraba para ver «la maravillosa obra de ingeniería» que colocaba a la ciudad entre las «grandes capitales del mundo», según proclamaba 'El Imparcial'. Había mucha expectación. El rey Alfonso XIII, que era socio accionista de la empresa, se convirtió en el primer viajero de la línea Norte-Sur. El monarca no salió muy favorecido en la foto. Como aparecía con los ojos cerrados, al rey le pegaron los ojos de un ayudante que parecen dos canicas incrustadas.

El sobrino nieto de Miguel Otamendi, uno de los tres ingenieros fundadores, ha escuchado muchas veces cómo transcurrió aquel día. Otamendi ha seguido la tradición familiar y entró pronto en la compañía, de la que llegó a ser subdirector de Relaciones Institucionales. «Mi tío se encargó de obtener la financiación, cosa difícil pues todos consideraban el empeño una locura. En una audiencia con el rey Alfonso XIII, mi tío le expuso la cuestión de manera concienzuda y larga. Al salir del encuentro, dijo a sus compañeros: 'El monarca nos apoya y pondrá un dinero de su propio peculio. Madrid tendrá metro'. Si el rey arriesgaba dinero, ¿cómo no lo iban a hacer otros inversores?».

«Mi tío se encargó de la financiación. El empeño parecía una locura» Javier Otamendi Sobrino de uno de los ingenieros

«Es mi mejor trabajo. Todos los días me oyen dos millones de personas» Juan Carlos Ramos Músico que actúa en los andenes

«Una rumana que tocaba el violín se tiró 15 o 16 años en el mismo sitio» Juan Carlos Ramos Músico que actúa en los andenes

«No es una tarea difícil, salvo cuando hay averías. Somos muy pocos conductores» Irene Sánchez Maquinista de tre

Así se logró reunir diez millones de pesetas, cuatro de ellos aportados por el Banco de Vizcaya y otro más por Alfonso XIII. Aquella primera línea cosechó un éxito desbordante. Cuando a los quince días entró en funcionamiento para el público, la curiosidad por viajar en metro hizo que se formaran colas interminables desde las 5 de la mañana. Solo ese día hicieron uso del ferrocarril subterráneo 56.220 personas, lo que supuso una recaudación de 8.433 pesetas. El billete de ida y vuelta costaba 30 céntimos en primera clase, 20 si se viajaba en segundo y 15 si se hacía un solo trayecto.

Viudas y solteras

La empresa, que al principio se llamaba Compañía Metropolitano Alfonso XIII, fue de las primeras en emplear a mujeres. Eso sí, ponía unas duras condiciones para ser asalariadas. Por de pronto, debían ser solteras o viudas. Si contraían matrimonio, las taquilleras pasaban a la excedencia forzosa. Los patronos de entonces consideraban que «los deberes que impone el atender a un hogar y sus hijos son para la mujer incompatibles con los del desempeño del cargo que el Metropolitano exige».

Desde su creación hasta hoy muchas cosas han cambiado. Ya no hay ascensoristas como antaño, ni jefes de tren que dan la señal de arranque, velan por la entrada y salida de viajeros y abren y cierran las puertas con una manivela.

Las primeras estaciones se construyeron a cielo abierto y eran poco profundas. Cuando se popularizaron las escaleras mecánicas –las primeras datan de 1962–, el fondo se duplicó y llegó a alcanzar los 18 metros.

Los principales hitos, en detalle El rey, socio capitalista Alfonso XIII inauguró el metro de Madrid el 17 de octubre de 1919, lo que supuso la apertura del trayecto entre Sol y Cuatro Caminos. El monarca aportó de su patrimonio personal un millón de pesetas Frecuencia de trenes Cuando se abrió en 1919 el metro la frecuencia de los trenes oscilaba entre dos y tres minutos 302 estaciones tiene en la actualidad la red de metro, que recorre 294 kilómetros. La flota se compone de 2.400 coches y una plantilla de más de 7.000 trabajadores, la cual se ha revelado insuficiente Imagen actual El arquitecto Antonio Palacios es uno de los que más contribuyeron a crear la imagen actual del metropolitano. Diseñó el Círculo de Bellas Artes y el antiguo Palacio de Correos, entre otros edificios. Es el autor del logo de la compañía, un rombo que enmarca la palabra 'metro' Tiempos veloces Uno de los propósitos de la creación del metro de Madrid era el de facilitar el transporte a la creciente clase trabajadora. Madrid era en 1919 una ciudad populosa de 750.000 habitantes que crecía a un ritmo exponencial. El tranvía constituía el medio más usual de transporte colectivo. El metropolitano fue un paso de gigante en la racionalización del tráfico de la capital. Los carros, carretas, diligencias y automóviles hacían del tránsito rodado un caos. El concepto de velocidad adquiría carta de naturaleza. Los primeros trenes viajaban a 25 kilómetros por hora. Ahora pueden alcanzar los 110 14 millones de personas transportó el metro en su primer año de funcionamiento. Ahora viajan en él 657 millones, lo que supuso un crecimiento del 4,6% con respecto al ejercicio anterior

Los convoyes circulaban por la izquierda, sentido por el que transitaban todos los vehículos en esa época. Por entonces los conductores de carruajes llevaban las riendas en la mano izquierda y el látigo en la derecha y, para no lastimar a ningún peatón cuando se fustigaba a las cabalgaduras, se estableció que el siniestro fuera el carril obligatorio. Además, así se viajaba en el suburbano de Londres. Cuando luego se quiso invertir la tendencia, el cambio de señalización resultaba demasiado caro.

Con la instauración de la II República, la compañía se despojó del nombre del rey y pasó a llamarse simplemente Metropolitano de Madrid. En la Guerra Civil, los túneles del suburbano sirvieron de refugio durante los bombardeos. Con el asedio de las tropas del general Franco, los coches de metro transportaban tanto ataúdes como cadáveres hacia los cementerios situados al este de la ciudad. En el túnel entre Lista y Diego de León, cerca de 300 trabajadores rellenaban obuses y proyectiles, lo cual no dejaba de ser peligroso, como se demostró pronto. En 1938 explotó un artefacto y mató a 18 hombres y 45 mujeres.

Los primeros coches tenían asientos de madera y una estructura rígida. Los actuales, como el de la derecha disponen de sistemas de conducción automática. / Óscar Chamorro /RC

La vida del actor de doblaje Javier Dotú está inextricablemente unida a la del metro de Madrid. Junto a María Jesús Álvarez, el intérprete presta su voz al servicio de megafonía, ese que anuncia al viajero la próxima estación y las correspondencias para hacer trasbordo. «Un estudio de publicidad hizo una selección de voces y los gerifaltes del metro escogieron la de María Jesús y la mía. Al cabo de los años, no sé si 20 o 25, siguen vigentes. No me dieron ninguna indicación, supongo que querían una voz amable. Yo ya entonces era conocido porque era quien doblaba a Al Pacino, Alan Alda y Kyle MacLachlan. Mi voz, de tenor abaritonado, sirve tanto para un barrido como para un fregado. Posiblemente es el trabajo que me ha dado más reconocimiento: todos los días la oyen dos millones de personas», dice el actor.

Las voces de Dotú y Álvarez forman parte del imaginario colectivo. Tanto es así que el cantante Manu Chao las empleó sin su consentimiento para grabar la canción 'Próxima estación… Esperanza'. Ambos actores presentaron una demanda contra el músico por esa apropiación y se salieron con la suya, sin necesidad de ir a juicio.«Ellos entonaron el mea culpa y firmamos un compromiso de confidencialidad que nos obliga a no revelar el dinero que nos dieron», asegura Dotú.

Con los años la red se ha ido ampliando y creciendo a medida que lo hacía la ciudad. A los 3,4 kilómetros iniciales de raíles se han sumado tantos que ya representan 294, en los que se ubican 302 estaciones. La de Madrid es la octava red del mundo por su extensión, por detrás de Shanghái, Pekín, Londres, Nueva York, Cantón, Seúl y Moscú.

Los coches clásicos de principios del siglo XX, con asientos de madera y lámparas incandescentes cubiertas de tulipas, han sido desplazados por otros mucho más modernos con luces led, equipos de conducción automática y tracción trifásica. En la actualidad circulan 2.318 coches.

El metro de Madrid, junto a Telefónica, fue pionero en contratar mujeres. Las taquilleras debían ser solteras o viudas y si se casaban pasaban a la excedencia. Juan Carlos Ramos toca el 'pedal steel' en la estación de Diego de León. / RC / Óscar Chamorro

No obstante, los días de gloria han quedado atrás. Ahora prima el descontento de los usuarios por las largas esperas, las aglomeraciones, el problema del amianto y la falta de trenes y maquinistas.

Conciertos en los pasillos

Los túneles del metro son espacios codiciados por los músicos callejeros. Dicen que Joaquín Sabina y Albert Hammond se baquetearon en sus pasillos. Hoy los instrumentistas se los disputan a cara de perro. Juan Carlos Ramos toca el 'pedal steel', una guitarra eléctrica imprescindible en las tonadas de country, además de la mandolina, el banjo y la armónica. Se levanta a las siete de la mañana para coger el coche desde las afueras de Madrid y ocupar pronto un sitio en la estación de Diego de León. Casi todos los días se suele encontrar con un ecuatoriano octogenario que maltrata un violín entre las seis y las once y media de la mañana y que toca siempre la misma canción. «Es muy malo, pero por suerte tiene que cuidar de los nietos y se va pronto, aunque a veces cede el sitio a un amigo», dice Ramos, a quien no le queda otro remedio que tener como auditorio a los viajeros porque el negocio de la música anda de capa caída. «Antes se trabajaba a caché, ahora te llevas un porcentaje de la taquilla o tienes que alquilar la sala. Y llenar es difícil. En ocasiones se imponen unas condiciones leoninas».

Gran obra de ingeniería Inauguración. El 17 de octubre de 1919 el rey Alfonso XIII inauguró el metro de Madrid. Entonces constaba de ocho estaciones y un trazado de 3,4 kilómetros. Las fotos del evento fueron manipuladas. Debido a que el monarca salió con los ojos cerrados –tal como se aprecia en la imagen de abajo–, le 'pegaron' los de un ayudante. Tampoco aparecía uno de los ingenieros. Quince días después de esta ceremonia se produjo la entrada en servicio del metro para el público. El primer día se registraron 56.000 viajeros. Fue un éxito completo, ya que el primer año tomaron el suburbano 14 millones de viajeros.

Las grandes estaciones, aquellas en las que confluyen varias líneas, como Avenida de América o Nuevos Ministerios, son territorio vedado. Ramos ni siquiera lo intenta porque ya están cogidas. Si de él dependiera aprobaría una regulación para hacer un reparto equitativo de las plazas, al estilo de lo que han hecho en los metros de Nueva York, Montreal, París o Londres. «Sé de una rumana que tocaba el violín y se tiró 15 o 16 años tocando en el mismo sitio. Cuando se iba le sucedía su marido, un acordeonista que murió hace poco de un infarto. Ella entonces volvió a su país».

Mucho esfuerzo para poco dinero. Juan Carlos se suele sacar entre 40 y 50 euros diarios, un dinero insuficiente para sobrevivir y que tiene que complementar con actuaciones en directo en bares y salas. En el metro no se puede permitir interpretar un repertorio a su gusto con baladas del country más puro. Ha de hacer concesiones y tocar temas populares y reconocibles como 'La casa del sol naciente' y clásicos de Bob Dylan y Neil Young. No tiene por costumbre subirse a los vagones porque está prohibido.

Muchas cosas del suburbano madrileño han pasado a mejor vida, si bien hay algunas que han experimentado pocos cambios. Un ejemplo es el logo de la compañía, un rombo diseñado por el arquitecto Antonio Palacios, quien extrapoló el círculo de la marca londinense, del que copió los colores: rojo, blanco y azul.

Los principales hitos, en detalle Cambio de nombre Cuando se inauguró, su nombre era Compañía Metropolitano Alfonso XIII. Con la llegada de la II República se suprimió el nombre del monarca. La empresa, que se nacionalizó en 1986, se llama ahora Metro de Madrid 61,6 millones de utilizaciones registró en 2017 la estación de Sol, la más frecuentada de toda la red, por delante de Avenida de América (60,2 millones), Nuevos Ministerios (42,2 millones), Moncloa (40,9 millones) y Plaza de Castilla (36,6 millones) Norte-Sur La primera línea de metro, llamada Norte-Sur, constaba de ocho estaciones: Cuatro Caminos, Ríos Rosas, Martínez Campos (Glorieta de Iglesia), Chamberí, Glorieta de Bilbao, Hospicio (Tribunal), Red de San Luis (Gran Vía) y Puerta del Sol. Se tardaba 15 minutos en recorrerla. La actual línea 1, heredera de la Norte-Sur, se compone de 33 estaciones. La red está integrada por 15 líneas si se incluyen las de Metrosur y Metro Ligero. Solteras y viudas Metro fue una compañía pionera en contratar mujeres, pero tenían que estar solteras o viudas y no podían salir de sus trabajos más tarde de las 22.30 horas. La empresa consideraba que su desempeño laboral era incompatible con las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. 1863 s el año del nacimiento del primer metro del mundo, el de Londres. Tenía seis kilómetros de longitud. Le siguieron Nueva York (1868), Chicago (1892), Budapest (1896), Glasgow (1896), París (1900), Boston (1901), Berlín (1902), Filadelfia (1907) y Newark (1908). Nueva York es el más grande. A partir del siglo XX el metropolitano se extendió por todo el mundo. Más de 160 ciudades tienen sistemas de tránsito rápido subterráneo, con un total de más de 8.000 kilómetros de vías y 7.000 estaciones. Estaciones sin trenes Chamberí es conocida como la estación fantasma porque está cerrada. Ahora funciona como museo. Arroyo del Fresno, una parada de la línea 7, tampoco registra tráfico de trenes. Se construyó en 1999 y está en medio de un solar en el que se planeaban levantar viviendas.

Irene Sánchez Martín, de 34 años, es maquinista e ingresó en la empresa hace tres años. Trabajaba en una firma de equipos electrónicos de potencia que suministraba material al suburbano y decidió presentarse a la convocatoria de empleo. Es técnica de telecomunicaciones, pero el metro le ofrecía expectativas halagüeñas de estabilidad. Después de aprobar un test psicotécnico, hizo un curso de cuatro meses para aprender el manejo de la máquina. «No es una tarea difícil, salvo cuando tienes averías. Las puertas son las que más problemas dan, se mueven mucho en horas punta, la gente se apoya mucho en ellas y suelen estropearse. Ahora la cosa está un poco tensa porque hay pocos maquinistas, se llenan muchísimo los andenes y no entra toda la gente. No damos abasto. Mi promoción estaba compuesta por 360 trabajadores y prácticamente no se notó en nada nuestra contribución, no se aprecia una mejora», alega Sánchez, quien sigue el ejemplo de Estrella Aranda, la primera mujer que se puso a los mandos de un tren en 1983. Tuvo que apencar con trámites burocráticos tan absurdos como difíciles de cumplir, pues se le exigía haber cumplido el servicio militar.

Javier Dotú presta su voz a la megafonía / R. ALBARRáN

La demanda es creciente y se pretende atender con los mismos recursos. El año pasado se registró una afluencia de 657,2 millones de viajeros, un 4,6% más que el ejercicio anterior. Mientras esto sucede, la cifra de conductores (1.862) sigue siendo inferior a la de 2013. Todo ello, según los sindicatos, se traduce en un deterioro del servicio y en una paulatina descapitalización de la empresa. Los gestores deben afrontar además la crisis del amianto, presente en la red desde al menos 1991, lo cual supone un riesgo grave para la salud de los trabajadores. Por el momento hay siete directivos imputados por no adoptar medidas de prevención de riesgos.

Trenes antiguos

Irene Sánchez es una de las pocas mujeres que conducen convoyes. De los 1.862 maquinistas, Sánchez calcula que solo 120 son mujeres. Echa en falta más vigilantes de seguridad y una renovación de la flota de trenes. «Algunos, sobre todo los que circulan en la línea 1, son superantiguos». Y en lo tocante a la seguridad, a veces termina su servicio en estaciones donde teme por su integridad física. No se amilana, pero subraya que trasportar a 800 viajeros detrás de ella es una responsabilidad grande, sobre todo cuando acechan las amenazas de sanciones. «Nos meten muchos informes. Cuando pitas, quiere decir que el usuario debe parar y no entrar dentro del tren, pero lo que hacen los viajeros es correr deprisa y, claro, les pillas con las puertas».

El metro tiene algo de descenso al inframundo. No se ha despojado del todo del estigma que lo asemeja al averno. Es lo que debieron de pensar en 1921 dos ancianas que se cayeron en un socavón y llegaron hasta una galería de servicio. Cuando vieron a unos obreros con el torso desnudo y la cara sucia de hollín, comenzaron a gritar porque creían estar en el infierno.