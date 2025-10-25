Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Has recibido este mensaje para revonar tu tarjeta sanitaria? No piques: es una nueva estafa

El Incibe identifica una campaña fraudulenta de correos electrónicos y SMS con la excusa de la implantación de un nuevo sistema de verificación. Toma nota

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:33

Comenta

El mensaje se presenta como urgente y ofrece, además, un plazo de 48 horas para que, presuntamente, los derechos sanitarios del usuario que lo recibe ... no se vean afectados. Pero, ojo, todo falso: se trata de la última campaña fraudulenta de correos electrónicos y mensajes de texto que ha identificado el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  2. 2 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  3. 3 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  4. 4 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  5. 5

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  6. 6 Cruce de insultos y simbología franquista en el acto de Vito Quiles en Málaga
  7. 7 Sufre un ictus tras discutir con su jefe en la empresa y tiene que recurrir a la justicia para que sea considerado accidente laboral
  8. 8 La Policía Nacional confirma que el cuadro hallado en Madrid es el Picasso desaparecido
  9. 9 Málaga eleva a 76.000 metros cuadrados las zonas verdes del Plan Guadalmedina y quiere tener el anteproyecto este año
  10. 10

    Endesa alerta de que Málaga necesita más infraestructuras eléctricas para nuevos proyectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Has recibido este mensaje para revonar tu tarjeta sanitaria? No piques: es una nueva estafa

¿Has recibido este mensaje para revonar tu tarjeta sanitaria? No piques: es una nueva estafa