¿Has recibido este mensaje para revonar tu tarjeta sanitaria? No piques: es una nueva estafa

El mensaje se presenta como urgente y ofrece, además, un plazo de 48 horas para que, presuntamente, los derechos sanitarios del usuario que lo recibe ... no se vean afectados. Pero, ojo, todo falso: se trata de la última campaña fraudulenta de correos electrónicos y mensajes de texto que ha identificado el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

En dichos mensajes se solicita a la población datos personales con el pretexto de renovar la tarjeta sanitaria con motivo de una implantación de un nuevo sistema de verificación. Vienen con un enlace que redirige a una supuesta página web que suplanta al Ministerio de Sanidad.

«El Ministerio de Sanidad no está solicitando la renovación de tu tarjeta sanitaria», advierte el Incibe. «Este fraude lo que busca realmente es recopilar información personal y de la tarjeta bancaria de los usuarios que han recibido el correo o el SMS», apostilla.

Si has recibido el mensaje y no has accedido al enlace, deberías reportar lo sucedido al buzón de incidentes del Incibe (el 017 es el número de Ayuda en Ciberseguridad). Tras reportarlo, es aconsejable bloquear al remitente y eliminar dicha notificación.

Ampliar Mensaje fraudlento que están recibiendo lo usuarios Incibe

¿Qué hago si he accedido al enlace?

¿Qué hacer en el caso de haber accedido al enlace fraudulento? Si se ha facilitado datos personales y/o bancarios, se deben seguir, cuanto antes, los siguientes pasos:

-Contactar lo antes posible con el banco para bloquear los movimientos sospechosos y la tarjeta bancaria.

-Guardar todas las capturas y evidencias posibles. Para darles mayor validez, puedes utilizar el servicio de testigos online.

-Presentra una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apoyándote para ello en las evidencias que has recopilado del fraude.

-Realizar egosurfing periódicamente para comprobar si tus datos personales se han visto filtrados en la Red y están siendo utilizados sin tu consentimiento.

El Incibe apunta además que la tarjeta de la Seguridad Social no suele necesitar renovación, ya que el número de la Seguridad Social es único y permanente durante toda tu vida laboral, pero se puede solicitar un duplicado o actualización de la misma en su sede oficial.

«Recuerda que para cualquier gestión en un organismo público necesitarás identificarte con el DNI electrónico, el certificado digital o el sistema Cl@ve. En caso de que accedas a una supuesta web oficial de la administración pública y no te soliciten dicha identificación para la realización de gestiones, es posible que estés accediendo a un sitio fraudulento», explica el Incibe en su web.

Ampliar Imagen del correo fraudulento de la campaña Incibe

Cómo detectar el engaño

Señala también el Incibe que una de las claves que debe hacernos dudar es el período de tiempo tan corto que ofrecen realizar la acción demás del condicionante de que, si no lo realizamos, perderemos el acceso a los servicios que ofrece estar en posesión de una tarjeta sanitaria.

En el correo electrónico también se puede observar que el logotipo del Ministerio no es el oficial, ya que aparece sin el fondo amarillo.

Por su parte, el remitente del correo tiene un dominio que no se identifica con el oficial utilizado en notificaciones online del Ministerio de Sanidad (sanidad.gob.es).

Estos correos se identifican con el asunto: «Su tarjeta sanitaria individual ha caducado.» «Actualiza su TSI» (con un error gramatical) o «Renovacion» (sin tilde), indicativo de que puede ser una estafa y no un comunicado oficial, destaca el Incibe. Por último, no se descarta que existan correos electrónicos dentro de esta campaña con otros asuntos similares.