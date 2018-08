Melanie Griffith, supongo Melanie Griffith posa con su renovado rostro para la revista americana, que ha colgado el reportaje en su Instagram. :: instyle La actriz aparece irreconocible en un reportaje donde niega estar buscando un hombre.«Pero si sabes de alguien, avisa», dice ARANTZA FURUNDARENA Jueves, 16 agosto 2018, 00:12

Confirmado. El responsable de haber causado semejante transformación en el rostro de Melanie Griffith se ha inspirado en Alfonso Guerra y su famosa frase del 82: «A España no la va a reconocer ni la madre que la parió»... A Melanie ahora mismo tampoco sería capaz de reconocerla ni la propia Tippi Hedren. La actriz cumplió 61 años el jueves pasado y se ha regalado a sí misma una nueva identidad. El resultado es que su cara nos suena..., pero no sabemos de qué. Se da un aire a su colega Kathleen Turner (antes de que engordara veinte kilos) y, en general, a cualquier otra rubia operada. Las fotos las ha hecho públicas a través de las redes la revista americana 'Instyle', donde la ex de Banderas (o lo que queda de ella) ha posado muy ufana y ha comentado con su ironía habitual que no está desesperada por encontrar un hombre, pero que... «si sabes de alguien, avisa».

Además de ser un pedazo de actriz, Melanie Griffith siempre ha poseído una encantadora mezcla de inocencia y picardía que forma parte de su ADN y por suerte no hay lifting que la haga desaparecer. Pero su afición a plancharse la cara viene de lejos. «Yo ya le digo que no hace falta que se retoque», declaró en una entrevista Antonio Banderas cuando todavía era su marido. El actor predicaba entonces, a lo Adolfo Domínguez, que 'La arruga es bella'. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica... Porque cuando finalmente se separó de Melanie (tres años mayor que él) rehízo su vida junto a una mujer 20 años más joven. Eso (y que conoce a los hombres) quizás explique por qué Griffith nunca siguió sus consejos.

«Un par de amantes»

«Nunca dejé que se aprovecharan de mí», confiesa en referencia al #MeToo

La protagonista de 'Armas de mujer' y 'Locos en Alabama' pasa estos días de agosto en su cabaña de las montañas de Aspen, Colorado. Ayer subió a Instagram la foto de un cervatillo con un mensaje que decía: «Buenos días. Un ciervo frente a mi dormitorio». A la imagen del curioso animalito, con la mirada fija en la ventana de la actriz, solo le faltaba añadirle un bocadillo que dijera: «¿Es esa Melanie Griffith o me la han cambiado?».

En el avance que ha lanzado 'Instyle' de su número de septiembre no se hace referencia al rostro recién estrenado de la actriz, sino a su renovada actitud vital. Porque, según la revista, después de haber dedicado tiempo a criar a sus hijos, «la sirena de Hollywood Melanie Griffith está sexy, soltera y lista para pasar a la acción». Ella admite que le encantaría enamorarse, pero que jamás recurriría a una 'app de citas' tipo Tinder, porque le parecen «una horterada». Confiesa que desde su separación ha tenido «un par de amantes», pero que no siente ninguna necesidad de volver a casarse justo ahora, a los 60, con cuatro hijos «y cuando por fin tengo la vida que siempre he querido llevar».

También se refiere al tema de moda en Hollywood: el acoso a las actrices... «Tenía claro que no iba a dejar que nadie se aprovechara de mí -asegura-. Y eso que yo era tonta... No digo que esas chicas (las del #MeToo) lo sean, digo que yo era consciente de que algo así podía pasar. Pero he sido una tipa dura y nunca habría hecho nada que no quisiera hacer». Está claro que Melanie Griffith ha decidido dar la cara (operada o no) en este espinoso asunto.