¿Vas a hacer torrijas?: la OCU revela cual es el mejor pan de supermercado para prepararlas La organización de consumidores denuncia la presencia en algunas barras de «aditivos innecesarios» y algunos incluso no recomendables «por afectar al organismo o estar asociados a reacciones no deseables»

Almudena Nogués Málaga Miércoles, 9 de abril 2025, 11:18 Comenta Compartir

En muchas casas, la Semana Santa sabe a torrijas. Un dulce típico de estas fechas que anima a muchos cocinitas a ponerse estos días el delantal para cumplir con las tradicionales. Eso sí, como en todo, la clásica receta de antaño de aprovechamiento ha evolucionado y se ha pasado de utilizar las rebanadas duras de las sobras a apostar por panes más refinados lanzados por distintas marcas para mejorar la experiencia de su elaboración casera. Sin embargo, ¿cuál es es mejor? Dispuesta a darnos respuesta, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado una decena de alternativas a la venta en supermercados para dar su veredicto.

Sobre su calidad, la asociación anticipa que todas las opciones estudiadas comparten las tres funciones de una buena preparación: la resistencia al empapado de la leche, al rebozado y a la posterior fritura, «características que se obtienen de combinar una harina de fuerza con una miga de alveolado más pequeño y uniforme». Además, valoran que su precio no sea mucho mayor que el de una barra de pan corriente. También advierte de aspectos a mejorar: «No todos los panes comparten un etiquetado lo suficientemente claro, así como un número mínimo de aditivos», apunta la OCU. «Cinco de las barras analizadas emplean además aditivos innecesarios y algunos incluso no recomendables por afectar al organismo o estar asociados a reacciones no deseables (como es el caso de los E211, E471, E472e, E481i y E1414)», agrega al tiempo que lamenta la presencia de azúcar invertido, dextrosa, maltodextrina o almidón, ingredientes totalmente ajenos a la receta tradicional.

Entre los panes con menos aditivos, menos procesados y con una mejor valoración en la prueba de cocinado y degustación realizada por un grupo de expertos pasteleros, la organización destacan dos productos:

Pan especial torrijas, de Hacendado. Según la OCU es una de las dos mejores opciones del mercado. Se vende a 1,13 euros los 500 gramos y a su favor destaca el que no tenga aromas artificiales y que añade piel de limón y canela «el único producto que los incorpora a la receta». «Además, en la prueba de cocinado, la torrija se comportó muy bien, manteniendo la forma sin desmoronarse; en cata se revela como un producto jugoso con agradable sabor a limón y canela». En contra, la OCU apunta a la incorporación de varios conservantes y antioxidantes, «aunque no son de los peores».

Pan de torrijas, de Carrefour. Otra de las alternativas mejor valoradas del estudio. Se vende a 1,99 euros el envase de 350 gramos y a su favor la organización resalta que es el producto que mejor resultado ofrece en la prueba de cocinado y degustación, «empezando por la facilidad de empapado en la leche, siguiendo por la conservación de la estructura durante la fritura y terminando con un aspecto jugoso y un agradable sabor a cítrico». En contra, recurre a aromas de cítrico, además de algún otro aditivo según la OCU.

Ahora bien, al igual que otros postres típicos de la Semana Santa, como los buñuelos o los pestiños, la OCU recuerda que las torrijas son alimentos muy calóricos. Por muy saludable que sea el pan elegido, la incorporación posterior de la leche, el huevo batido y el aceite de la fritura, supone una ingesta de casi 500 kilocalorías por unidad como consecuencia de un notable aporte de grasa (28%) y azúcares (26%), «por lo que es aconsejable consumirlas con moderación», señalan.

Por último, la asociación advierte que uno de los panes comercializados no incorporaba la información nutricional, algo obligatorio según el Reglamento 1169/2011, hecho que OCU ha trasladado a la empresa afectada, que se ha comprometido a retirar los lotes implicados.