Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios policías nacionales en la calle donde se ha producido el tiroteo. José Luis Bort

Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional

Un expresidiario cometió el crimen por celos y huyó en un coche de color rojo, según las primeras investigaciones de la Policía

Javier Martínez

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:13

Una venganza pasional por los celos, la ira y el desengaño amoroso de un expresidiario desencadenó un horrendo crimen en una vivienda de la localidad ... de Alaquàs, según las primeras investigaciones de la Policía. El asesino irrumpió en la casa de la víctima y le descerrajó varios tiros, delante de su hijo menor, quien abrió la puerta al hombre que preguntaba por su padre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  2. 2 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  3. 3 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  4. 4 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga
  5. 5 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  6. 6

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  7. 7 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  8. 8 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  9. 9 Ya hay fecha para la reapertura de la calle Victoria al tráfico tras dos meses cerrada en Málaga
  10. 10 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional

Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional