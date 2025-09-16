Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mata a cuchilladas a su mujer en su vivienda de Cartagena

La Guardia Civil detiene al presunto autor del crimen machista, de 66 años, con la ropa cubierta de sangre; no existían antecedentes de violencia de género

Eva Cavas y Alicia Negre

Cartagena

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:00

Antonio, un hombre de 66 años, ha sido detenido por la Guardia Civil este martes en la diputación cartagenera de El Algar después de que ... presuntamente matase a cuchilladas a su mujer, Ginesa, de 65 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  3. 3 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  4. 4 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  6. 6 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  7. 7 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  8. 8 Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos
  9. 9 Aemet avisa: una masa de aire «extremadamente cálida» disparará los termómetros en Andalucía
  10. 10 La aparición de un altar del siglo III en la cripta del Sagrario apunta a un templo de época romana en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mata a cuchilladas a su mujer en su vivienda de Cartagena

Mata a cuchilladas a su mujer en su vivienda de Cartagena