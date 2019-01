La masculinidad tóxica y Gillette El último anuncio de la marca de cuchillas de afeitar desata la polémica en las redes sociales ISAAC ASENJO Madrid Martes, 15 enero 2019, 14:18

Dicen las madres y abuelas -mujeres sabias donde las haya- que 'si pica, cura' y, en estos momentos el último anuncio de Gillette está escociendo a un sector bastante amplio. No debería, pero se trata del 'Not all men' en su máxima expresión. Y si hay hombres ofendidos por el spot, es que hay un problema de machismo.

La publicidad de la marca estadounidense -bajo el lema 'Lo mejor que un hombre puede lograr'- cuestiona el actual modelo de masculinidad y busca derrumbar los aspectos más tóxicos como las agresiones sexuales, la homofobia o el acoso escolar. Sí, Gillette -que hace solo un año vendía cuchillas con la idea de que en sólo cinco minutos una mujer estaba lista porque sin depilar, obviamente, no podía salir a la calle- ahora se sube al carro del feminismo con una campaña que habla que la masculinidad tóxica. Y no a gustado a todos. De hecho, el vídeo colgado en Youtube cuenta con más de 250.000 votos negativos y una buena polémica en redes sociales que sitúan a Gillette como uno de los temas más comentados del momento.

«¿Es esto lo mejor a lo que un hombre puede aspirar?», pregunta una voz en of en el vídeo, mientras se interpretan imágenes de acoso callejero o laboral y peleas entre grupos o se rescatan clips virales de 2018 en los que se puede ver al activista feminista -y actor- Jerry Crews defendiendo nuevos modelos de conducta u otros hombres que actuaron contra situaciones de violencia. Todas estas actitudes se excusan bajo el tópico «boys will be boys». Al momento, la voz en off reconoce que algo está cambiando.

En ese momento, en anuncio da un giro y hace referencia a lo buenos que pueden ser los hombres. Defienden a las mujeres ante aquellos que quieren ligar con ellas aunque ellas no quieran, paran a los que empiezan a perseguirlas y apoyan a los más pequeños cuando lloran porque son maltratados. Porque los hombres también lloran. Les dicen a sus hijas que son fuertes e intentan frenar peleas.

Con este anuncio, la empresa hace un ejercicio de autocrítica. En su página web expone que «es hora de que reconozcamos que las marcas, como la nuestra, desempeñan un papel en la influencia de la cultura. Y como una empresa que alienta a los hombres a ser lo mejor, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de promover versiones positivas, alcanzables, inclusivas y saludables de lo que significa ser un hombre».