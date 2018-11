Un malagueño gana el Premio Salvamento Marítimo 2018 Pablo Benjumeda en el Muelle Uno de Málaga. / Jon Sedano Pablo Benjumeda y Juan Peña se hacen con el premio a la mejor iniciativa de prevención y respuesta a la contaminación marina con un sistema que utiliza datos de satélites para vigilar las aguas JON SEDANO Málaga Viernes, 2 noviembre 2018, 00:02

Si te lo propones, lo consigues. La frase podría estar escrita en uno de los azucarillos del café que tomamos con Pablo Benjumeda junto al Muelle Uno. Pero en este caso, sirve para resumir la vida del entrevistado, un malagueño que se ha hecho, junto a su compañero Juan Peña, con el Premio de Salvamento Marítimo a la mejor iniciativa de prevención y respuesta a la contaminación marina. Viste una camiseta de rayas marineras, valga la redundancia, y denota entusiasmo y pasión por su trabajo desde el minuto uno.

«Quería volar. Estudié ingeniería industrial en Málaga, luego trabajé en una empresa del sector en el Parque Tecnológico y un día, al ver pasar un avión por encima, me dije: me encantaría trabajar ahí arriba». Dicho y hecho, aunque le llevó tiempo. No se veía, con la edad y recursos que tenía, para comenzar un curso de piloto, así que optó por la opción de controlador aéreo.

La decisión más difícil fue la dejar todo atrás, literalmente. Abandonó su puesto de trabajo y se fue a vivir a Edimburgo una temporada, para mejorar su inglés. Estando allí, consiguió una beca de la Fundación SEPI en el Centro de Airbus de Sevilla y la aceptó. Al fin y al cabo, gracias a ella estaría un paso más cerca de los aviones.

Allí, comenzó a trabajar como instructor, especializándose en los sistema de detección que tienen los vehículos aéreos abordo. Su primer grupo de alumnos fue Salvamento Marítimo y parece que quedaron muy contentos con su maestro. Cuando empezaron a instalar los sistemas en sus aviones, al faltarles personal cualificado, le invitaron a ser su instructor y coordinador. Pablo aceptó, y logró alcanzar su sueño, el de trabajar en el aire.

Secuencia de procesado con algoritmos propios de Salvamento Marítimo. / SUR

Desde entonces, y hasta la actualidad, trabaja en Salvamento Marítimo. Su equipo se encarga de vigilar las aguas, ya sea buscando indicios de contaminación o en labores de rescate, que es lo que está haciendo ahora mismo en Málaga. «Desde 2013 ha habido un incremento gradual, no exponencial, del número de pateras que llegan a las costas. Pero hay que situarlo en el contexto global: se han cerrado fronteras como la de Turquía o Libia. Las mafias se han 'profesionalizado' y envían cada vez a más gente, eso sí, en situaciones más precarias. Por ejemplo, entre 2007 y 2017, entre los tres aviones se habían lanzado, si no me equivoco, dos balsas salvavidas, que se utilizan para ayudar a las personas mientras llega el barco o helicóptero. En cambio, este año llevamos ya unas cinco o seis».

Ante la pregunta de qué siente al ver una mancha en el radar que al ir acercándose se da cuenta de que son decenas de personas en una barca, Benjumeda lo tiene claro: «Antes no ocurría así, pero ahora es llegar a la zona y encontrarnos ya a gente en el agua. No sé si es porque las pateras se reutilizan más, son de peor calidad o las sobrecargan más. Pero cuando llegamos ves ya a la gente abrazada a los neumáticos. Las pateras no tienen los medios para llegar a costa. Y por mucho que sea a diario, la sensación de alivio cuando encuentras a los supervivientes es muy emocionante.

Pero lo que le ha llevado a ganar el premio junto a su compañero es otro tipo de labor, la que hacen abordo del CN235, un «laboratorio que vuela». Cada semana salen varias veces a luchar contra la contaminación marina. Tienen que localizar, medir y clasificar sustancias vertidas al mar por barcos. Dependiendo del tipo (aceite vegetal o mineral) y cantidad, se persigue o no.

Tratamiento de una imagen multiespectral. / SUR

«Todos tenemos en la cabeza la típica mancha negra, pero eso no es lo que se ve habitualmente. Eso solo ocurre con una crisis a gran escala. Antes no se perseguía tanto, por eso cuando éramos niños e íbamos a la playa a veces nos manchábamos de chapapote, cosa que ahora ya no suele ocurrir. La sociedad se ha concienciado y en la actualidad se regulan las descargas de los barcos».

Benjumeda explica que algunos navíos, para evitar gastos y pérdida de tiempo en puerto, limpian sus tanques vacíos, aún con residuos en las paredes, con agua caliente y los vierten al mar. Esta práctica, prohibida, es una de las que persiguen. Aunque no es nada fácil.

Si hay algo de viento, el radar muestra una zona oscura por la tensión que las sustancias oleosas ejercen sobre el agua. El siguiente paso es delimitarla a mano y pasar el avión por encima para, mediante análisis de diferentes espectros, como el ultravioleta, microondas o infrarrojo, extraer los resultados. Si da positivo en aceite vegetal y cumple unas condiciones generales, se obvia, pero si es mineral, se inicia un proceso de investigación para localizar al barco que lo vertió.

El problema reside en que por una misma zona suelen pasar varios barcos a lo largo del día, así que, o se consigue ver pronto y determinar el navío gracias a su registro de recorrido, o es muy difícil estar seguro de qué barco ha sido. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Estrecho de Gibraltar es la zona con mayor tasa de barcos mercantes al día del mundo.

Por ello, para agilizar el proceso de los tres aviones que operan en España, con base en Santiago de Compostela, Valencia y Gran Canaria, Benjumeda y Peña han desarrollado un sistema pionero. Han tomado como base los datos de los satélites de la Agencia Europea de Seguridad Marítima y los han unido a los de la red de satélites de la Agencia Espacial Europea y los de la NASA, todos ellos gratuitos, además de abarcar varios espectros. Con ello, pueden conseguir un análisis que permite determinar la evolución diaria de las costas que vigilan sin tener que acercarse con el avión. Y, teniendo en cuenta que cada salida tiene un coste de unos 5.000 euros, es un ahorro considerable para las arcas del Estado. Pero lo principal, es que además de la parte monetaria, con este sistema podrían tener imágenes cada tres horas de una misma zona.

Arriba: Captación con radar. Abajo: Captación multiespectral. / SUR

Aunque hay que tener en cuenta las nubes, Benjumeda explica que en el Mediterráneo solo hay nubosidad un 40% del año y que además, por un bajo coste, se pueden incluir los datos de satélites privados. Todo ello haría que se pueda localizar mejor a los navíos que se saltan la normativa y que se genere una disuasión para otros por miedo a la multa, que puede oscilar entre 300.000 y 600.000 euros, además de tener que estar varios días parados en puerto.

El proyecto, para el que se encuentran ahora mismo buscando financiación, ha sido parte de su Trabajo de Fin de Máster en la Universidad de Valencia. Gracias a él, si se implementa, se fortalecería la vigilancia de residuos y habría una observación diaria de todos los puntos de la costa, sin apenas coste. Una propuesta que, viendo el entusiasmo de Benjumeda, no le será difícil conseguir.