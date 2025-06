Lorca, aus New York ins Videospiel

MIGUEL LORENCI Jueves, 19 de junio 2025, 14:16 Comenta Compartir

Von New York in die Welt der Videospiele. Es ist die letzte Reise von Federico García Lorca. Sein surrealistischster Gedichtband 'Poeta en Nueva York' ist die Grundlage für 'Aurora (Dawn poet)', das von Jesús Torres und Carlos Brayda entwickelte Videospiel, das Poesie und Technologie verbindet. Es ist auf der Plattform Steam für 4,95 Euro erhältlich. «Wir wollen kein Geld verdienen, sondern Lorca allen näher bringen, indem wir Technologie und Poesie miteinander verbinden», so die Schöpfer des ersten Games, das auf dem Leben und Werk des 1936 ermordeten Universalpoeten aus Granada basiert.

In zehn Levels begleiten die Spieler Lorca auf dieser emblematischen Reise in die Stadt der Wolkenkratzer, die im Jahr 1929 sein Leben verändern sollte. «Durch die Welt der Augen und die Wunden der Hände», heißt es in einem Vers von Lorca. Durch dieses Universum bewegt sich der digitale Federico, der nach dem Erfolg des 'Romancero gitano' und seiner Theaterdramen mit Liebeskummer in Manhattan ankam.

Die Spieler müssen die Schreibmaschine von Lorca wieder zusammensetzen, die siebenundzwanzig Tasten finden, damit der Dichter seine Gedichte schr eiben kann. Dies wird ihm helfen, die akute kreative Krise zu überwinden, die ihn in den Big Apple führte, wo er sich dem Surrealismus zuwandte und sich vom costumbristischen Theater entfernte. Jede Ebene trägt den Titel eines Gedichts, z. B. 'New York: Büro und Denunziation', 'Stadt ohne Schlaf', 'Der König von Harlem' oder 'In Kuba. sind sie schwarz'. «Die New Yorker Morgenröte hat vier Säulen aus Morast und Orkane schwarzer Tauben, die in den Kloaken plätschern», schrieb Lorca in 'La Aurora', dem Gedicht, das dem Spiel seinen Titel gibt.

«Wir werden die Poesie nicht lernen, wir werden sie leben, indem wir mit den Füßen und Händen Federicos hantieren, der sich im Labyrinth und in den Rätseln New Yorks verloren hat«, versichert uns Torres. Das Stück folgt dem Lorca, der nach dem Börsenkrach von 1929 in der Millionenstadt ankommt, als sich die ruinierten Banker von ihren Wolkenkratzern stürzen, ein Moment, auf den das Stück anspielt, indem der Dichter «metaphorisch den Hüten der Banker ausweicht».

Ein fünfzehnköpfiges Team unter der Leitung von Torres, dem Direktor des Studios Yellow Jacket, hat zwei Jahre lang an der Entwicklung des Videospiels gearbeitet, das sich «auf die experimentellste, traumartigste und disruptivste Periode von Lorca» konzentriert.

Für den Künstler Carlos Brayda, den kreativen Kopf des Projekts, war es eine Herausforderung, Poesie in Bilder zu verwandeln: bis zu 18 in einem Gedicht. «Der Prozess hat mir wirklich Spaß gemacht, und ich habe Hunderte von Ordnern, die vom New York der 1920er Jahre erzählen», sagt er.

Dasselbe Team, das bereits Klassiker wie 'Das Leben ist ein Traum' von Calderón de la Barca und Homers 'Odyssee' in Minispiele verwandelt hat, beschloss, diesen literarischen Weg fortzusetzen, «um auch die Jüngsten anzusprechen». Das Spiel, das auf Spanisch und Englisch erhältlich ist, ist für Spieler ab 14 Jahren gedacht, aber «die über Dreißigjährigen waren bislang am enthusiastischen», sagt Torres.