¿Te ha llegado un bono gratuito de metro o bus a través de Facebook? No piques: es una estafa El Incibe alerta de una campaña de anuncios maliciosos en los que se ofrecen tarjetas de transporte gratis durante un año

Rossel Aparicio Málaga Miércoles, 18 de junio 2025, 00:16

Tarjetas de transporte gratuitas durante un año, de autobús o metro, con motivo del aniversario de la empresa. Este falso bono para varias localidades de España es el gancho de una estafa que está proliferando en páginas de Facebook. Advierte de estos anuncios maliciosos el propio Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) para que los usuarios no caigan en la trampa ya que dichos anuncios llevan a las víctimas a un enlace donde se solicita datos personales y bancarios. «Apremian a los usuarios a darse prisa en solicitarlas mencionando que hay un número limitado de estas o que la promoción acaba en pocos días», indican.

«Si has visto un anuncio en redes sociales ofreciendo tarjetas de transporte público gratuitas o muy rebajadas, pero no has pulsado en él, te recomendamos reportar el anuncio como fraudulento en la red social donde lo hayas encontrado. En este caso, podrás denunciarlo a través de Facebook», advierte la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).

Pero, ¿qué hacer si se ha accedido al enlace fraudulento o si ya se ha facilitado los datos personales? La OSI recomienda actuar cuanto antes y apunta una serie de pasos a dar:

-El primer paso debe ser contactar con la entidad bancaria a la mayor brevedad posible, con el objeto de bloquear pagos no autorizados, anular la tarjeta o tomar otras medidas de protección. «Además, deberás revisar con frecuencia los movimientos de tus cuentas para detectar posibles cargos sospechosos».

-El siguiente paso será reunir todas las evidencias posibles de lo ocurrido: «capturas de pantalla del anuncio, del formulario donde te piden los datos y de otro cualquier paso que hayas seguido. Puedes utilizar herramientas como testigos online para dar validez legal a las pruebas que hayas recogido», aconseja la OSI.

-Una vez se hayan reunido las pruebas, se debe denunciar lo ocurrido ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-También es recomendable hacer búsquedas sobre ti en Internet (lo que se llama egosurfing) para comprobar si tu información personal ha sido publicada o reutilizada para otros fraudes.

-Por último, si el usuario tiene necesidad de asesoramiento, puede contactar de forma gratuita con el servicio 017, la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, donde recibirá atención confidencial de profesionales especializados.

Ampliar Imagen del falso anuncio del bono de transporte. SUR

Enlaces fraudulentos

El Incibe facilita en su web algunos de los enlaces fraudulentos relacionados con este fraude, aunque insiste el Incibe que pueden existir otros similares:

'https://sellXXXXXXc.com/EMT-Special?'

'https://koXXXXXXats.com/K2CxtL1R?'