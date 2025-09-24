Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rodrigo Parrado
World News Day 2025

Mereces la verdad, no la interpretación que la IA haga de ella

A todos nos ha pasado: de repente aparece en nuestro 'feed' un video asombroso o una noticia impactante que parece imprescindible compartir. Pero ahora debemos preguntarnos constantemente si es real o generada por la inteligencia artificial

Liz Corbin
Vincent Peyrègne

Liz Corbin y Vincent Peyrègne

Directora de Noticias de la EBU | CEO de WAN-IFRA

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:59

Todos queremos comprender el mundo que nos rodea. Unos buscan más claridad sobre la guerra en Gaza, otros sobre lo que nuestro gobierno está haciendo ... respecto a la atención médica de la que depende nuestra familia. Quizá sea saber algo tan simple como si ha habido cambios en el recorrido del autobús que usamos todos los días. No importa si el tema es trascendental o mundano: tenemos derecho a recibir noticias en las que podamos confiar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  2. 2 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  3. 3 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  4. 4

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  5. 5

    Málaga empieza a multar con cámaras por saltarse semáforos en cruces conflictivos: hasta 200 euros y cuatro puntos menos
  6. 6 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  7. 7 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga
  8. 8

    El puerto de Málaga impulsa una nueva línea marítima directa con Marruecos
  9. 9 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón
  10. 10 Dos hermanos con síndrome de Diógenes mantienen en vilo desde hace cuatro años a una comunidad de vecinos de Estepona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mereces la verdad, no la interpretación que la IA haga de ella

Mereces la verdad, no la interpretación que la IA haga de ella