Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España

Aviso importante de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan). Se ha detectado la presencia de Listeria monocytogenes en quesos de mezcla madurados ... y elaborados con leche cruda de oveja y vaca de varias marcas vendidos en nuestro país.

Son seis los productos afectados, con diferentes lotes y fechas de caducidad, de las marcas Eroski, Beiardi, Agort y Udabe. Fueron las autoridades sanitarias de Navarra las que dieron la voz de alarma a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), y entre los artículos aparece el queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda de la marca Beiardi, con número de lote 2528430, con fecha de caducidad 29/09/2026, con un peso de unidad de 500 gramos y refrigerado.

También figura el queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda de la marca Beiardi, con número de lote 2528410, fecha de caducidad 09/09/2026, 10/09/2026, 17/09/2026 y 22/09/2026, de peso de unidad de 3 kilogramos y refrigerado; y el queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda de Beiardi con número de lote 2528410 y fecha de caducidad 16/09/2026, con peso de unidad de 200 gramos y refrigerado.

También se ha alertado de la presencia de listeria en el queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda de la marca La Borda de Agort, con número de lote 2528410, fecha de caducidad 12/09/2026 y un peso de unidad de 3 kilogramos y refrigerado; en el queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado de la marca Udabe, con número de lote 2528410, fecha de caducidad 22/10/2026 y con un peso de unidad de 250 gramos y refrigerado.

El sexto producto afectado es el queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado de la marca Eroski, con número de lote 2528410, fecha de caducidad 07/10/2026, con un peso de unidad de 250 gramos y refrigerado.

Según la información disponible transmitida por la Aesan, los alimentos afectados por esta alerta se han comercializado en las comunidades autónomas de País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón, pero no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Recomendaciones de la Aesan

La Aesan recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos, y que en el caso de haberlo hecho ya y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se debe ir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Agencia relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).