Imagen de Alberche del Caudillo J.M.L

En libertad con cargos la mujer que ocultó un feto en un congelador en Toledo

Los servicios sociales llevaban tiempo atendiendo a la madre por sus graves problemas de drogadicción

J.M.L

Toledo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:28

Imprudencia por homicidio. Es el delito que se imputa a la mujer de 40 años que fue detenida en la tarde del pasado martes tras ... hallarse un feto en el interior del congelador de su domicilio en Alberche del Caudillo (Toledo). Según los primeros indicios de la investigación abierta por la Guardia Civil, el feto no presenta signos evidentes de violencia. La madre tiene otros cuatro hijos, tres de los cuales están bajo la custodia de varios familiares y el cuarto -el de menor edad- bajo la tutela de la Junta de Castilla-La Mancha y en proceso de adopción.

