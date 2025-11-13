Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, durante la sesión en el Congreso. EP

Así es la ley sobre las llamadas 'spam' y otros abusos a clientes que aprueba hoy el Congreso

La Cámara vota hoy el texto que exige que las reclamaciones se resuelvan en un tope de 15 días, atiendan el teléfono en un máximo de tres minutos y que limitará los trámites con robots

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:39

Comenta

El pleno del Congreso de los Diputados aprobará hoy la ley que va a revolucionar los servicios de atención al cliente porque, entre otras cosas, ... acabará con las esperas eternas al teléfono y los cortes a las llamadas de los ciudadanos. Las empresas tendrán que atender al comunicante que pide información o plantea una reclamación en un máximo de tres minutos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  2. 2 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  3. 3 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  4. 4 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  5. 5 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  6. 6 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses
  7. 7

    Ya huele a roscón de Reyes: una pastelería de Málaga prepara uno de los mejores de Andalucía
  8. 8

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  9. 9 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  10. 10 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así es la ley sobre las llamadas 'spam' y otros abusos a clientes que aprueba hoy el Congreso

Así es la ley sobre las llamadas &#039;spam&#039; y otros abusos a clientes que aprueba hoy el Congreso