Karla Sofía Gascón: «En 100 o 200 años me llevarán en camisetas como algo guay»

Edu Gómez

La actriz, que protagoniza la portada del relanzamiento de SIX, cuenta en una amplia entrevista todo lo que sucedió hace justo un año cuando comenzó la carrera a los Oscar por su papel en 'Emilia Pérez'; y que terminaría con un intento de cancelación mundial por unos mensajes publicados en X unos años antes

Iván Gelibter

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:59

Comenta

Hace once meses ocurría un hecho histórico para el cine español. La actriz Karla Sofía Gascón se convertía en la segunda mujer de este país ... en estar nominada al Oscar… y la primera persona trans en recibir este honor cinematográfico. No fue una sorpresa. KSG había ganado la Palma de Oro en Cannes y el premio del Cine Europeo por su brillante papel en 'Emilia Pérez'. Para muchos expertos, partía como favorita para hacerse con la estatuilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

diariosur Karla Sofía Gascón: «En 100 o 200 años me llevarán en camisetas como algo guay»