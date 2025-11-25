Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Justicia europea advierte de que todos los países de la UE deben reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea argumenta que lo contrario vulneraría la libertad de movimiento y residencia de la pareja afectada y el derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:19

Espaldarazo europeo a los matrimonios del mismo sexo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado este martes que todo Estado miembro ... debe reconocer la legalidad de un matrimonio del mismo sexo contraído en otro país de la Unión Europea (UE), independientemente de que el matrimonio homosexual esté recogido en su ordenamiento jurídico nacional. En su decisión apunta que lo contrario vulneraría la libertad de movimiento y residencia de la pareja afectada y el derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar, lo que es contrario al Derecho europeo.

