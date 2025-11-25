Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un grupo de jóvenes sentados en poyete de una plaza. G. CARRIÓN

Los jóvenes son los españoles menos concienciados contra la violencia de género

Un 11% de los varones de 16 a 21 años no ve agresión en forzar a su novia para tener sexo y un 14% ve normal amenazarla o golpearla

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:53

Comenta

Los varones jóvenes, los que están entre los 16 y los 21 años, quienes pueblan los institutos, los primeros empleos y los campus universitarios, son ... los españoles menos concienciados con la violencia de género y con la necesidad de combatirla. Es la conclusión más llamativa del macroestudio sobre esta lacra realizado por sexto año consecutivo por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias y alimentado con las entrevistas a 6.000 ciudadanos de todo el país.

