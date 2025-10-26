Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La zona de Librilla donde se centra la investigación, este domingo, acordonada P. E.

Un joven mata presuntamente a su novia de 19 años en Murcia

El supuesto autor la asfixió de madrugada mientras dormían e intentó suicidarse posteriormente

Paco Espadas

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:57

Comenta

Una joven de 19 años de edad ha muerto asesinada presuntamente a manos de su pareja en Librilla este domingo. Según pudo saber LA VERDAD ... de fuentes cercanas a la investigación, ambos, de nacionalidad española, convivían en el domicilio donde ocurrieron los hechos. De madrugada, el hombre, de 27 años de edad, habría asfixiado a la chica y la habría dejado en el piso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  4. 4 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  5. 5 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  6. 6 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  7. 7

    Restaurantes para celebrar el Día del Tren en Málaga: apeaderos, estaciones e incluso vagones para comer
  8. 8 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  9. 9

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  10. 10

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un joven mata presuntamente a su novia de 19 años en Murcia

Un joven mata presuntamente a su novia de 19 años en Murcia