Un joven que lleva 70 días encarcelado alega que la Policía lo confunde con un fugitivo marroquí

¿Hicham Seadi y Akim Saidi es la misma persona? Esta es la pregunta que intenta responder un juez de la Audiencia Nacional. Un joven ... marroquí que lleva 70 días encarcelado alega que la Policía Nacional lo detuvo en Dénia tras confundirlo con un fugitivo de la justicia belga.

La defensa de Hicham Seadi, arrestado el 22 de septiembre en Dénia por una orden europea de detención (OED), ha presentado un recurso contra la decisión judicial de mantener la prisión provisional del joven tras cuestionar su identificación por el cotejo de huellas dactilares.

El joven marroquí fue detenido en la comisaría de la Policía Nacional de Dénia cuando acudió para realizar unos trámites de extranjería. Un funcionario introdujo la huellas de Seadi en el Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID), y saltó una alarma de que existía una orden europea de detención (emitida por Bélgica) contra Akim Saidi.

Y a pesar de que el nombre y el apellido correspondían a otra persona, el joven se quedó detenido en las dependencias policiales al existir una coincidencia en las huellas. Al día siguiente, el 23 de septiembre de 2023, Seadi pasó a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión provisional y sin fianza.

El abogado del joven presentó un recurso de apelación contra el auto de prisión, que fue desestimado mediante una providencia fechada el 3 de noviembre, y días después volvió a recurrir la decisión judicial que mantiene la prisión provisional.

Además del supuesto error en el cotejo de las huellas, la defensa de Seadi asevera que se han superado los plazos legales para ejecutar la orden internacional de detención, sin justificación ni prórroga, «vulnerando los derechos constitucionales» del joven encarcelado, que debería tener «un proceso con todas las garantías».

En su recurso, el joven reclama tener acceso a los informes policiales del cotejo de huellas y visualizar las imágenes de un vídeo grabado en Bélgica que confirmaría o descartaría la confusión de identidades. La prolongada detención «sin base legal» de Seadi supondría una grave indefensión, según su abogado, por lo que solicita su inmediata puesta en libertad.

También afirma que la ley establece plazos precisos para la ejecución de las órdenes europeas de detención, y su incumplimiento debe acarrear la nulidad del procedimiento y la restitución de los derechos fundamentales del detenido.

Según cuenta Las Provincias, la defensa argumenta en su recurso que la continuación de la privación de libertad de Seadi «contraviene la Constitución Española y las leyes que regulan la cooperación judicial europea», ya que considera que es la consecuencia de una decisión judicial «sin justificación válida» tras un error en la identificación policial.

El Ministerio del Interior informó el pasado 17 de octubre de la detención del joven marroquí en Dénia tras difundir una nota de prensa sobre un prófugo de la justicia de Bélgica. La Policía de este país atribuye al sospechoso varios delitos (robo con violencia, amenazas y tenencia ilícita de armas) cometidos en la ciudad de Amberes entre septiembre de 2023 y febrero de 2024.

Según la orden europea de detención, Akim Saidi huyó tras ser condenado a una pena de tres años y cuatro meses de cárcel, y formaba parte de una banda que robaba joyas con gran violencia tras amenazar a las víctimas, incluso algunas veces con una arma de fuego. ¿Pero Hicham Seadi (el joven encarcelado) y Akim Saidi (el violento ladrón) es la misma persona?