Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un policía nacional junto a la comisaría de Dénia. LP

Un joven que lleva 70 días encarcelado alega que la Policía lo confunde con un fugitivo marroquí

El sospechoso fue detenido cuando acudió a la comisaría de Denia para realizar un trámite de extranjería, pero aduce que él no es el violento ladrón que busca la justicia belga

Javier Martínez

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:33

Comenta

¿Hicham Seadi y Akim Saidi es la misma persona? Esta es la pregunta que intenta responder un juez de la Audiencia Nacional. Un joven ... marroquí que lleva 70 días encarcelado alega que la Policía Nacional lo detuvo en Dénia tras confundirlo con un fugitivo de la justicia belga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  7. 7 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  8. 8 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  9. 9 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola
  10. 10 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un joven que lleva 70 días encarcelado alega que la Policía lo confunde con un fugitivo marroquí

Un joven que lleva 70 días encarcelado alega que la Policía lo confunde con un fugitivo marroquí