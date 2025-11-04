Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Reunión de la Conferencia Episcopal en una asamblea plenaria el año pasado. Efe

Los jesuitas y los obispos apartan por abusos a un menor a un sacerdote con un cargo en la Conferencia Episcopal

La Compañía de Jesús ha informado a la Fiscalía para que determine si los hechos, ocurridos en la primera década de este siglo, están o no prescritos

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:58

La Compañía de Jesús ha apartado provisionalmente de su puesto a un sacerdote jesuita acusado de abusos a un menor que habrían ocurrido en Alicante ... y en Zaragoza en la primera década de este siglo, según ha informado la orden religiosa en un comunicado dado a conocer este martes. El sacerdote tenía un cargo en la Conferencia Episcopal Española (CEE), del que también ha sido apartado. La CEE no ha especificado qué tipo de puesto, pero fuentes de este organismo han precisado que no se trata de ningún obispo. Este periódico ha podido saber que se trata del ya exsecretario de la Comisión de Pastoral Penitenciaria, que ya ha sido apartado de esa responsabilidad.

