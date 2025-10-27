Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una policía especializada en la lucha contra la delincuencia informática. Efe

Investigan si una vecina de Granada pidió fotos íntimas a una niña de nueve años

La pequeña vive en una localidad valenciana y fue su madre la que denunció que la habían embaucado para enviar imágenes a través internet

Carlos Morán

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:03

Fue la madre de la víctima, una niña de nueve años, la que denunció que su hija había sido embaucada por varios usuarios de internet ... para que les facilitase imágenes privadas a través de una red social. La pequeña cayó en la trampa, pero su progenitora se preocupó de tomar nota de las 'ciber matrículas' de los acosadores que habían conseguido fotografías de la chiquilla. «Pudo facilitar la identificación informática de los usuarios a los que la niña habría enviado imágenes íntimas, así como el contenido de los mensajes recibidos por la menor», reflejaban las primeras pesquisas judiciales que se llevaron a cabo para localizar a los presuntos autores de los hechos.

