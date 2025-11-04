Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lugar en el que tuvo lugar el atropello. Ariel C. Rojas

Investigan si el niño fallecido atropellado en Granada pudo sufrir acoso escolar

El Ayuntamiento y la cooperativa en la que trabaja la madre se hacen cargo del entierro

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:31

Comenta

El colegio de Huétor Tájar en el que estudiaba el menor que falleció atropellado el pasado domingo volverá a las clases con la tristeza ... en los pasillos. El colegio publicó este lunes un mensaje de condolencias por la trágica muerte de uno de sus estudiantes. En las redes, también se difundieron algunos mensajes, presuntamente de la familia del niño, en los que apuntaban a que el crío sufría una situación de supuesto acoso escolar. La Guardia Civil investigará esta posibilidad, como suelen hacer en otros centros educativos, cuando hay situaciones en las que se ve alterada la convivencia en las clases. Así lo confirmaron desde el instituto armado, que cuenta con un programa específico de actuación en centros escolares, tanto para prevenir situaciones complejas, como para actuar si se hubieran producido.

