UDEF de Policía Nacional en el registro en la sede la Policía Local de Granada en la Huerta del Rasillo. Pepe Marín

Más de 40 investigados por el amaño de las oposiciones a Policía Local en Granada

La magistrada imputa una decena de delitos al exjefe del cuerpo granadino, a otros agentes, a dos funcionarias y a un psicólogo

Pilar García-Trevijano

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:08

Comenta

Después de nueve meses de pesquisas y registros, el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada alza el secreto de sumario en la investigación de ... la trama que presuntamente amañó oposiciones de la Policía Local en Granada capital, Algarinejo y Albolote. IDEAL ha tenido acceso en primicia a las actuaciones donde se investiga a 43 personas, entre agentes, dos funcionarias de contratación del Ayuntamiento de la capital, opositores, miembros de los tribunales y un psicólogo que habrían participado supuestamente en la trama. A todos ellos se les imputa una decena de delitos.

