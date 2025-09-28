Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Investigadores andaluces crean un sistema para detectar la apnea del sueño con audios grabados en casa

El sonido se procesa con inteligencia artificial para detectar patrones respiratorios propios de este trastorno

Europa Press

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:48

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha financiado el proyecto de investigación de las universidades de Jaén y Oviedo que ha permitido desarrollar un ... sistema que utiliza grabaciones de audio realizadas en casa y las procesa con inteligencia artificial para detectar patrones respiratorios propios de la apnea del sueño.

