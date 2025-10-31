Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Policía Nacional ha arrestado a tres varones de entre 18 y 33 años por estos hechos en Mislata. L. P.

Intenta estafar a un narco con 27.000 euros falsos y acaban los dos en prisión

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por la transacción frustrada de un kilo de cocaína en un garaje de Mislata

Ignacio Cabanes

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:38

Comenta

Una compraventa frustrada de un kilo de cocaína en un garaje de Mislata, que el comprador pretendía pagar con 27.000 euros en billetes falsos, ... acabó con tres personas detenidas el pasado domingo por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas –la Policía Nacional intervino una pistola– y falsificación de moneda.

