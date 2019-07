La mujer que llevó a juicio el primer caso de bebés robados en España aclara que fue dada en adopción Inés Madrigal, a la salida de la Audiencia Provincial de Madrid. / AFP «Mi madre sí sabía antes de dar a luz que tras el parto me iban a apartar de su lado», reconoce Inés Madrigal en un acto en el que detalla cómo una prueba de ADN americano le ha permitido conocer a sus cuatros hermanos ISAAC ASENJO Madrid Jueves, 11 julio 2019, 12:18

Inés Madrigal ha logrado completar el puzzle de su vida a falta de la pieza que jamás podrá ver, la de su madre biológica -fallecida en 2013 y de nombre Pilar. Nunca supo si lo que dio a luz era niño a niña. La mujer que llevó a juicio el primer caso de bebés robados en España ha encontrado después de 32 años a su familia -cuatro hermanos –tres hombres y una mujer, todos residentes en España. Lo ha conseguido gracias a un banco de ADN americano que le puso en contacto con un primo segundo que reside en Alemania y le comunicó que uno de sus hermanos biológicos también la estaba buscando. La familia quiere permanecer en el anonimato y ha sido ella la que ha convocado a los medios de comunicación en Madrid para dar a conocer las últimas novedades de su caso.

En sus declaraciones, ha explicado que ella no fue una niña robada, sino que fue dada en adopción. «Por lo que he podido averiguar, mi madre sí sabía antes de dar a luz que tras el parto me iban a apartar de su lado», ha explicado, matizando que eso no quiere decir que «el doctor Vela no sea culpable de delitos recogidos en el Código Penal y en el código moral de todos nosotros». La mujer -que nació en junio de 1969 en la Clínica San Ramón de Madrid- ha criticado que fuera un 'regalo' del ginecólogo al que sentó en el banquillo en 2018 y absuelto de los delitos de detención ilegal, suposición del parto y falsedad documental al entender que están prescritos. «Conmigo el doctor Vela pagó un favor, como quien regala un cachorro de perro a un niño. Se creía Dios, igual que Sor María. Hacían y deshacían a su antojo», ha dicho emocionada.

Tras conocer la absolución, su abogado anunció que irían al Tribunal Supremo. Madrigal quiere que esta sentencia sea «un trampolín» para que el Alto Tribunal se pronuncie sobre la prescripción y cree jurisprudencia ante esta cuestión sobre la que hay resoluciones diversas.