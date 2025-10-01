Un indigente mata a otro a puñaladas tras discutir en el centro de Valencia

Crimen en el centro de Valencia. Mientras la ciudad aguardaba tensa el golpe de las lluvias durante la pasada alerta roja, un indigente mató a ... otro tras discutir en el barrio de Velluters. El agresor ya ha sido detenido por la Policía Nacional, que investiga las circunstancias exactas de la muerte.

El homicidio se produjo en la madrugada de este pasado lunes, en la plaza Viriato de la capital. Los dos sintecho se conocían entre ellos y empezaron una discusión cuyo origen exacto no ha confirmado la Policía Nacional. El enfrentamiento fue subiendo de tono hasta que el agresor, de origen argelino, cogió un objeto punzante y le asestó varias puñaladas a la víctima, de nacionalidad marroquí.

Ambos indigentes se encontraban bajo los aparentes efectos del alcohol o alguna otra sustancia, según las mismas fuentes consultadas. La víctima quedó tendida en la calle, bajo unos soportales en los que se protegían de la lluvia. La llamada de un testigo alertó a la Policía Nacional, que arrestó de inmediato al presunto autor del crimen.