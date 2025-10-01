Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un indigente mata a otro a puñaladas tras discutir en el centro de Valencia

El agresor, que ya está detenido, atacó a la víctima en la plaza Viriato del barrio de Velluters

Arturo Checa

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:54

Crimen en el centro de Valencia. Mientras la ciudad aguardaba tensa el golpe de las lluvias durante la pasada alerta roja, un indigente mató a ... otro tras discutir en el barrio de Velluters. El agresor ya ha sido detenido por la Policía Nacional, que investiga las circunstancias exactas de la muerte.

