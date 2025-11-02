Temu y Shein, en el punto de mira: el importante aviso de la OCU sobre artículos «peligrosos»

Shein y Temu ofrecen en sus plataformas artículos escandalosamente baratos: ropa, calzado, maquillaje, electrónica, artículos de uso doméstico, productos de belleza y un largo e ... interminable etcétera pueden añadirse al carro online para tener en casa en cuestión de días. Pero, ojo, porque esta misma semana la Organización de Consumidores (OCU) ha lanzado un importante aviso sobre peligros asociados a muchos de sus artículos.

Así, la organización ha analizado un total de 162 productos de Temu y Shein, y, según la información facilitada en su web, un total de 112 no cumplieron con las normas de la UE «por lo que su venta en el mercado europeo es ilegal», destaca. La OCU habla abiertamente de «juguetes inseguros, collares con sustancias nocivas, cargadores que se calientan» y resalta además que «lo más grave es que uno de cada cuatro resulta peligroso». Ante este panorama, aconseja a los consumidores «dar prioridad a los productos europeos o que cumplan con las normas de la UE». Su recomendación no es baladí ya que la Comisión Europea estima que el año pasado entraron en la UE unos 4.600 millones de paquetes (unos 12 millones al día) procedentes de China, la mayoría conteniendo productos de bajo coste: el triple que en 2022.

Resultados de los análisis

Explica la OCU que las organizaciones de consumidores europeas, a través de la red International Consumer Research and Testing (ICRT) en Alemania, Bélgica, Dinamarca y Francia compraron online en Temu y Shein artículos elegidos al azar de la lista de más populares: cargadores USB para teléfonos móviles, juguetes para bebés y collares de bisutería. En total fueron 162 productos por unos 690 euros. Dichos artículos fueron sometidos en laboratorio a pruebas de seguridad eléctrica y mecánica, sustancias químicas nocivas y etiquetado correcto.

¿El resultado? El «73% de los artículos comprados en Shein y el 65% en Temu no cumplen los requisitos de seguridad de la UE, una media del 69% en total», indica la OCU. «Es importante señalar que no buscamos a propósito productos de aspecto sospechoso. Los productos elegidos eran de vendedores externos a la plataforma (en Temu todos los artículos a la venta son de vendedores externos, pero no siempre en Shein)», explican.

«El estudio prueba que los vendedores chinos no garantizan los estándares de seguridad a los que tenemos derecho en la UE. La protección del consumidor no está asegurada en Temu y Shein. Por tanto, nuestra recomendación es evitar las compras de productos en estas plataformas y dar prioridad a los comercios de confianza y a los productos fabricados en Europa o que cumplen las normas UE».

Cargadores y juguetes

Resalta la OCU que los resultados del estudio de los cargadores fue «verdaderamente alarmante» ya que solo 2 de 54 adaptadores cumplieron los requisitos de la UE para componentes eléctricos, circuitos y resistencia. Y catorce no superaron las pruebas eléctricas por sobrecalentamiento: «Si el calor llega a deformar la carcasa de plástico, se puede dañar el aislamiento interno y causar un incendio. Otros tres presentaron distintos problemas: un adaptador de Temu también presentaba riesgo de incendio porque las distancias de aislamiento entre componentes eran demasiado pequeñas», dice la organización.

Por otra parte, en los juguetes para bebés analizados -mordedores, sonajeros o juguetes de baño- se encontraron fallos mecánicos frecuentes. «Los juguetes para menores de tres años de nuestra prueba presentaron fallos diversos, algunos menores y otros graves»: «Varios tenían piezas pequeñas, pegatinas o ventosas que se desprendían fácilmente y podían tragarse, con riesgo de atragantamiento.Uno de los juguetes analizados tenía hasta 13 piezas pequeñas que podían desprenderse». Tres pelotas sonoras de Shein eran demasiado ruidosas, superando los niveles aconsejados.

Bisutería con metales tóxicos

Las pruebas realizadas en 54 collares muestran que, en general, «la mayoría de los collares no presentan riesgos de seguridad, pero algunos productos han resultado ser peligrosos para la salud». «Medimos el contenido de cadmio y plomo en todas las piezas del collar y también la liberación de níquel (cuánto níquel se libera con el sudor tras contacto prolongado con la piel). De 54 collares metálicos, 51 superaron la prueba de sustancias nocivas, pero 3 fallaron por niveles alarmantemente altos de sustancias tóxicas en los colgantes».

La respuesta de Temu y Shein

Tras la prueba, explica la organización que se informó por escrito a Temu y Shein sobre los defectos. En lacomunicación se identificában como organizaciones de consumidores, y ambas plataformas retiraron todos los artículos en pocos días. Además, Shein advirtió por correo a los compradores de los collares contaminados y de ciertos cargadores USB. Sin embargo, apunta la OCU que, cuando se les envió la misma información como «clientes normales» tanto Temu y Shein contestaron con «respuestas estándar y reacciones más limitadas».