Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Horóscopo diario

Horóscopo del sábado, 16 de agosto de 2025: Predicciones para tu signo

Esto le espera a tu día según tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

DS

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:00

Conoce el mensaje de los astros para tu signo en el 16 de agosto de 2025. Consulta el horóscopo y prepárate para lo que ... viene.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  3. 3 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  4. 4 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  5. 5 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  6. 6 Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga
  7. 7 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  8. 8 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  9. 9 La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC
  10. 10 Cuatro grandes yates se citan en el puerto para asistir al inicio de la feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Horóscopo del sábado, 16 de agosto de 2025: Predicciones para tu signo

Horóscopo del sábado, 16 de agosto de 2025: Predicciones para tu signo