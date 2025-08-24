Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Horóscopo del lunes, 25 de agosto de 2025: Predicciones para tu signo

Esto le espera a tu día según tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

DS

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:00

Consulta tu horóscopo del 25 de agosto de 2025 y prepárate para lo que el universo tiene preparado para ti.

  1. La evolución del zodiaco a lo largo de la historia

El zodiaco es un ... sistema astrológico que se ha utilizado durante miles de años para predecir eventos y personalidades basadas en la posición de los planetas y las estrellas.

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo
  5. 5 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  6. 6 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  7. 7 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  8. 8 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?
  9. 9

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  10. 10 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga

