Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ana Velasco

Periodista e historiadora
«Los hombres fueron los primeros en usar tacones»

En 'Historiones de la moda', la autora recorre el vínculo entre indumentaria y sociedad a lo largo del tiempo

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:07

Comenta

La historia se cose con hilo y aguja tanto como con pluma y papel», escribe Ana Velasco en el prólogo de 'Historiones de la moda' ( ... GeoPlaneta). A partir de esa afirmación, esta periodista e historiadora, fascinada por la moda desde niña («en mi casa había muchísimas revistas de moda, y recuerdo jugar con ellas antes de saber leer»), arroja una visión reveladora sobre cómo la ropa ha sido testigo y protagonista de grandes cambios sociales: desde el forro naranja de la 'bomber', ideado para facilitar el rescate de los pilotos de avión, hasta las boinas y su paso del campo a la revolución, cada prenda tiene una intrahistoria y un significado que Velasco expone con humor, anécdotas y rigor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  2. 2 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín
  5. 5 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  6. 6 Muere Gonzalo Padrón, mano derecha de Celia Villalobos en su etapa como alcaldesa de Málaga
  7. 7 La dirección federal del PSOE recabó la versión de Navarro un día después de que la denuncia sobre presunto acoso sexual llegara a Fiscalía
  8. 8 Postres para los más disfrutones en Málaga
  9. 9 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería
  10. 10 Desvían a Málaga casi una veintena de vuelos por la niebla que afecta a gran parte de Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Los hombres fueron los primeros en usar tacones»

«Los hombres fueron los primeros en usar tacones»