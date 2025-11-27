Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los bomberos tratan de acceder a una de las viviendas del edificio de A Coruña que sufrió un incendio este jueves. E. P.

Un hombre muerto y otro crítico por inhalar humo al incendiarse parte de un edificio en A Coruña

Varios vecinos del mismo bloque de viviendas tuvieron que ser desalojados temporalmente y se ha abierto una investigación para determinar la causa del fuego

R. C.

A Coruña

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:01

Comenta

Un hombre ha fallecido y otro se encuentra en estado crítico por inhalación de humo a raíz de un incendio registrado este jueves por la ... tarde en un edificio de viviendas de A Coruña. El servicio de emergencias 112 Galicia ha informado de que tuvo constancia del fuego a las 17:45 horas, a través de la llamada de un particular que alertaba de que había fuego en el cuadro eléctrico situado en el portal de un bloque de pisos en la calle Rúa San Isidoro.

