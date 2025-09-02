Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presunto autor de los disparos con la escopeta todavía en las manos y su víctima en el suelo

Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar

La Guardia Civil y la Policía Local acordonaron durante horas la vivienda del presunto autor ante la posibilidad de que estuviera armado dentro del inmueble

Ignacio Cabanes

Alfafar

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:46

Ni una semana después de la muerte a tiros de un hombre en la localidad de Alaquàs, otro nuevo tiroteo en la provincia, en este ... caso en el municipio de Alfafar, donde un hombre de 31 años ha resultado herido de gravedad en la noche de este lunes tras descerrajarle tres disparos un vecino armado con una escopeta por causas que todavía están siendo investigadas.

