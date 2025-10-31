¿Qué es Holywins y cuándo se celebra?

Frente al mal, el bien, la santidad. Esa es la base de la celebración de Holywins, una iniciativa que se desarrolla especialmente el 31 de ... octubre en parroquias y colegios católicos, y que en ocasiones también se extiende al 1 de noviembre. La iniciativa partió de la diócesis de París en el año 2002 y llegó a España en 2009, comenzando en la diócesis de Alcalá de Henares (Madrid). Esta jornada busca reforzar la fiesta cristiana de Todos los Santos frente al auge de Halloween, que cada año gana más adeptos.

De hecho, aunque Halloween significa originariamente «víspera de Todos los Santos», ya que se celebra el 31 de octubre, esta celebración no tiene ya nada que ver con la fe cristiana, sino que abundan los disfraces tétricos y sanguinolentos.

Para contrarrestar esta tendencia y reivindicar la festividad del 1 de noviembre, Holywins (en español, «la santidad vence») se presenta como una alternativa en la que se insta a los niños a recordar y vestirse como algunos de los santos de la Iglesia católica y disfrutar de una jornada de alegría, oración y tributo a los que siguen, y siguieron a Cristo.