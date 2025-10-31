Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué es Holywins y cuándo se celebra?

La iniciativa reivindica la festividad de Todos los Santos para la Iglesia católica

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:24

Frente al mal, el bien, la santidad. Esa es la base de la celebración de Holywins, una iniciativa que se desarrolla especialmente el 31 de ... octubre en parroquias y colegios católicos, y que en ocasiones también se extiende al 1 de noviembre. La iniciativa partió de la diócesis de París en el año 2002 y llegó a España en 2009, comenzando en la diócesis de Alcalá de Henares (Madrid). Esta jornada busca reforzar la fiesta cristiana de Todos los Santos frente al auge de Halloween, que cada año gana más adeptos.

¿Qué es Holywins y cuándo se celebra?