Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Emergencias Comunidad de Madrid

Heridas 24 personas, en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado

Dos personas se encuentran en estado grave tras el incidente, una pasajera del autobús y el conductor del camión

EP

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:06

Comenta

Un total de 24 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado grave, en un accidente múltiple en la A-6, a la altura ... de Collado Villalba, en el que se han visto implicados un autobús con 32 pasajeros, un camión pequeño de reparto y una furgoneta, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  4. 4 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  5. 5 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  6. 6 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  7. 7 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
  8. 8 La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior
  9. 9 Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes
  10. 10 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Heridas 24 personas, en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado

Heridas 24 personas, en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado